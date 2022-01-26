Деньги выделят из резервного фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии
Республиканский оперштаб увеличил количество «ковидных» такси. В Улан-Удэ будет работать на 10 машин больше, в Иволгинском районе - на три, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Решение было принято для контроля состояния больных COVID-19 и для оперативного оказания медпомощи при ухудшении их состояния.
На эти цели из резервного фонда непредвиденных расходов правительства Бурятии планируется выделить более 4,7 млн рублей.
«Ковидное» такси было организовано для бесплатного подвоза больных короновирусной инфекцией в медорганизации. Отмечается, что водители таких такси работают с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. «Ковидный» транспорт подвергается обработке три раза в день.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии в последние дни фиксируется рекордный рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки впервые с начала пандемии зафиксировали более 600 заражённых (для сравнения, даже летом, в разгар третьей волны, рекордом было +334 заболевших).
В Улан-Удэ усилили работу «ковидных» такси
Общество, Фото:
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