 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 января

25 января

Популярное

В Бурятии рассказали, где построят водопроводные сети

В Бурятии рассказали, где построят водопроводные сети
Общество,  Фото:pixabay.com
Ещё 5 масштабных проектов реализуют в республике в 2022 году

В этом году в Бурятии продолжится строительство на объектах водоснабжения в юго-западной части города Улан-Удэ и селе Тапхар Иволгинского района, а также ещё в трёх населённых пунктах стартуют долгожданные работы. Так питьевая вода появится в посёлке Верхняя Берёзовка, в левобережной части столицы Бурятии и в селе Турунтаево Прибайкальского района.

В 2022 году планируется завершить строительство сетей водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ. Объект коммунальной инфраструктуры возводят в течении трёх лет. В этом году предполагается завершение строительства магистральных сетей водоснабжения. Общая стоимость проекта составила 484 миллиона рублей. Из них 43 миллиона рублей будут оплачены в этом году. После этого будет рассматриваться возможность финансирования и подключения микрорайонов 103,107,112,117,119,120 к централизованному источнику водоснабжения.

Также в этом году продолжится реконструкция водоочистных сооружений в селе Тапхар Иволгинского района. Благодаря строительству новой системы водоочистки чистой питьевой водой будут обеспечены жители близлежащих сёл Иволгинск и Нижняя Иволга. Общая сумма проекта составляет порядка 50 миллионов рублей.

- Помимо этого, в этом году начнётся строительство сетей водоснабжения в посёлке Верхняя Берёзовка города Улан-Удэ. Проект предполагает закольцовку существующих сетей в микрорайоне Верхняя Берёзовка до отворота на Этнографический музей. Также предусматривается перенос водовода, обеспечивающего водой здание средней школы №64 и частичный демонтаж сетей водоснабжения по улице Сосновая. На строительство предусмотрено более 176 миллионов рублей, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Ещё один объект водоснабжения – водовод в левобережной части города Улан-Удэ. Проектом предусмотрено 4 участка строительства сетей водоснабжения. Участок №1 подразумевает собой строительство от водозабора в посёлке Исток до резервуаров. Участок №2 проектируется от точки подключения на существующем водопроводе по улице Снежная, и далее улицам Цолгинская, Перепелиная, Символическая, Стольная, Лунная, Бесконечная, Бастионная, Монгольская, Былинная, Встречная. Участок №3 проектируется от пересечения улиц Покровская и Снежная. Трасса водопровода пройдёт параллельно существующему водопроводу вдоль улицы Мелиораторов. Участок №4 проектируется от улицы Баргузинской до школы №44 в микрорайоне Левый Берег. Трасса на своём протяжении пересечёт проезжую часть улиц Дорожной и Степная протока. Построить сети водоснабжения планируют в течении двух лет. На реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 344 миллионов рублей.

Кроме этого, ещё один водовод планируют построить в микрорайоне Черемшанский села Турунтаево. Проектом предусматривается прокладка магистральной сети водоснабжения. Новый водовод охватит все улицы микрорайона. На его строительство выделены средства в размере 116 миллионов рублей.

- В этом году планируется обеспечить порядка 80% городского населения и 52 % сельского населения республики, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Напомним, в прошлом году сети водоснабжения были построены в двух районах республики. Это село Саган-Нур Мухоршибирского района и село Турка Прибайкальского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
строительство водоснабжение Бурятия питьевая вода

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана
Иволгинский дацан рассказал о хуралах в дни Сагаалгана
Общество, 26.01.2022
Посвящённые празднику молебны пройдут с 29 января по 18 февраля
Театр Бурятии примет участие в фестивале в Иркутске
Театр Бурятии примет участие в фестивале в Иркутске
Общество, 26.01.2022
В марте состоится всероссийский театральный фестиваль имени Валентина Распутина


В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучший эскиз мемориала бамовцам
В Улан-Удэ стартовал конкурс на лучший эскиз мемориала бамовцам
Общество, 26.01.2022
К участию приглашаются архитекторы и скульпторы
В Бурятии рассказали, где построят водопроводные сети
В Бурятии рассказали, где построят водопроводные сети
Общество, 26.01.2022
Ещё 5 масштабных проектов реализуют в республике в 2022 году
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса ледяных скульптур
В Улан-Удэ наградили победителей конкурса ледяных скульптур
Общество, 26.01.2022
Первое место занял Улан-Удэнский авиазавод
В Иркутске проходит «Компьютериада – 2022»
В Иркутске проходит «Компьютериада – 2022»
Общество, 26.01.2022
В рамках фестиваля будут проведены 49 конкурсов в сфере IT
В Курумканском районе Бурятии обрели семьи 11 детей
В Курумканском районе Бурятии обрели семьи 11 детей
Общество, 26.01.2022
В республике около 350 детей нуждаются в семейном устройстве
В Усть-Ордынском округе представят коллекции бурятских костюмов
В Усть-Ордынском округе представят коллекции бурятских костюмов
Общество, 26.01.2022
Дефиле состоится в первый день Белого месяца
В Мухоршибирском районе Бурятии отметили 90-летие ветерана
В Мухоршибирском районе Бурятии отметили 90-летие ветерана
Общество, 26.01.2022
Юбилей отпраздновала жительница села Хонхолой
Стаи собак держат в страхе жителей Гусиноозёрска
Стаи собак держат в страхе жителей Гусиноозёрска
Общество, 26.01.2022
Стая собак нападает на людей, которые ходят возле школы
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»
В Улан-Удэ ограничат движение через переезд «Почтовый»
Общество, 26.01.2022
Ремонтные работы будут производиться в ночь с 26 на 27 января
В Иркутской области компенсацию за ЖКУ получат часть сельских жителей
В Иркутской области компенсацию за ЖКУ получат часть сельских жителей
Общество, 26.01.2022
Социальную поддержку получат социальные работники, библиотекари и бывшие работники культуры
В Бурятии обязали заниматься спортом бесконтактными способами
В Бурятии обязали заниматься спортом бесконтактными способами
Общество, 26.01.2022
Ограничения продлятся до середины февраля
В Туве из-за COVID-19 установлены жёсткие ограничения
В Туве из-за COVID-19 установлены жёсткие ограничения
Общество, 26.01.2022
Запрещено посещать религиозные, спортивные и развлекательные учреждения
Альянс в сфере ИИ провёл аккредитацию первых вузовских программ в сфере ИИ
Альянс в сфере ИИ провёл аккредитацию первых вузовских программ в сфере ИИ
Общество, 26.01.2022
Цель аккредитации — повышение качества подготовки кадров в области ИИ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^