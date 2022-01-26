В Бурятии рассказали, где построят водопроводные сети

Ещё 5 масштабных проектов реализуют в республике в 2022 году



В этом году в Бурятии продолжится строительство на объектах водоснабжения в юго-западной части города Улан-Удэ и селе Тапхар Иволгинского района, а также ещё в трёх населённых пунктах стартуют долгожданные работы. Так питьевая вода появится в посёлке Верхняя Берёзовка, в левобережной части столицы Бурятии и в селе Турунтаево Прибайкальского района.



В 2022 году планируется завершить строительство сетей водоснабжения в юго-западной части Улан-Удэ. Объект коммунальной инфраструктуры возводят в течении трёх лет. В этом году предполагается завершение строительства магистральных сетей водоснабжения. Общая стоимость проекта составила 484 миллиона рублей. Из них 43 миллиона рублей будут оплачены в этом году. После этого будет рассматриваться возможность финансирования и подключения микрорайонов 103,107,112,117,119,120 к централизованному источнику водоснабжения.



Также в этом году продолжится реконструкция водоочистных сооружений в селе Тапхар Иволгинского района. Благодаря строительству новой системы водоочистки чистой питьевой водой будут обеспечены жители близлежащих сёл Иволгинск и Нижняя Иволга. Общая сумма проекта составляет порядка 50 миллионов рублей.



- Помимо этого, в этом году начнётся строительство сетей водоснабжения в посёлке Верхняя Берёзовка города Улан-Удэ. Проект предполагает закольцовку существующих сетей в микрорайоне Верхняя Берёзовка до отворота на Этнографический музей. Также предусматривается перенос водовода, обеспечивающего водой здание средней школы №64 и частичный демонтаж сетей водоснабжения по улице Сосновая. На строительство предусмотрено более 176 миллионов рублей, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Ещё один объект водоснабжения – водовод в левобережной части города Улан-Удэ. Проектом предусмотрено 4 участка строительства сетей водоснабжения. Участок №1 подразумевает собой строительство от водозабора в посёлке Исток до резервуаров. Участок №2 проектируется от точки подключения на существующем водопроводе по улице Снежная, и далее улицам Цолгинская, Перепелиная, Символическая, Стольная, Лунная, Бесконечная, Бастионная, Монгольская, Былинная, Встречная. Участок №3 проектируется от пересечения улиц Покровская и Снежная. Трасса водопровода пройдёт параллельно существующему водопроводу вдоль улицы Мелиораторов. Участок №4 проектируется от улицы Баргузинской до школы №44 в микрорайоне Левый Берег. Трасса на своём протяжении пересечёт проезжую часть улиц Дорожной и Степная протока. Построить сети водоснабжения планируют в течении двух лет. На реализацию проекта предусмотрено финансирование в размере 344 миллионов рублей.



Кроме этого, ещё один водовод планируют построить в микрорайоне Черемшанский села Турунтаево. Проектом предусматривается прокладка магистральной сети водоснабжения. Новый водовод охватит все улицы микрорайона. На его строительство выделены средства в размере 116 миллионов рублей.



- В этом году планируется обеспечить порядка 80% городского населения и 52 % сельского населения республики, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Напомним, в прошлом году сети водоснабжения были построены в двух районах республики. Это село Саган-Нур Мухоршибирского района и село Турка Прибайкальского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.

