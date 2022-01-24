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Спектакль театра из Улан-Удэ вошёл в афишу фестиваля театров ДФО

Спектакль театра из Улан-Удэ вошёл в афишу фестиваля театров ДФО
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Русский драмтеатр представит постановку Сергея Левицкого

21 января оргкомитет фестиваля театров Дальнего Востока объявил 15 спектаклей, которые вошли в афишу и будут показаны в Хабаровске в сентябре-октябре 2022 года. В программу отобран спектакль Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева из Улан-Удэ «Театр. Изнанка» (18+) Сергея Левицкого.

Фестиваль театров Дальнего Востока пройдёт в этом году уже в третий раз. Этот фестиваль-смотр профессиональных драматических театров Дальневосточного федерального округа проводится с 2019 года. Его главная цель – поддержка и развитие театральных коллективов ДФО, популяризация современного театрального искусства, а также укрепление творческих связей и взаимообмена между театрами региона.

Русский драматический театр открывал первый фестиваль театров Дальнего Востока в 2019 году спектаклем «Ричард III» (16+) Уильяма Шекспира, в прошлом году закрывал второй фестиваль спектаклем-номинантом на «Золотую маску» – «Наводнение» (16+) на основе рассказа Евгения Замятина. В этом году экспертный совет, в состав которого вошли режиссёр Виктор Рыжаков, театральные критики Ирина Ганзера, Татьяна Джурова, Роман Должанский и Анна Шавгарова, отобрал для участия в программе премьерную постановку «Театр. Изнанка» Сергея Левицкого.

Премьера спектакля состоялась 9 октября прошлого года – он открывал 93-й театральный сезон ГРДТ. Это авторский спектакль о жизни театра изнутри, о том, как он может сломать судьбы тех, кто здесь работает, и почему он все равно так притягателен для них. Бестужевцы покажут в рамках хабаровского фестиваля осенью, сообщает пресс-служба театра.
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