Русский драмтеатр представит постановку Сергея Левицкого
21 января оргкомитет фестиваля театров Дальнего Востока объявил 15 спектаклей, которые вошли в афишу и будут показаны в Хабаровске в сентябре-октябре 2022 года. В программу отобран спектакль Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева из Улан-Удэ «Театр. Изнанка» (18+) Сергея Левицкого.
Фестиваль театров Дальнего Востока пройдёт в этом году уже в третий раз. Этот фестиваль-смотр профессиональных драматических театров Дальневосточного федерального округа проводится с 2019 года. Его главная цель – поддержка и развитие театральных коллективов ДФО, популяризация современного театрального искусства, а также укрепление творческих связей и взаимообмена между театрами региона.
Русский драматический театр открывал первый фестиваль театров Дальнего Востока в 2019 году спектаклем «Ричард III» (16+) Уильяма Шекспира, в прошлом году закрывал второй фестиваль спектаклем-номинантом на «Золотую маску» – «Наводнение» (16+) на основе рассказа Евгения Замятина. В этом году экспертный совет, в состав которого вошли режиссёр Виктор Рыжаков, театральные критики Ирина Ганзера, Татьяна Джурова, Роман Должанский и Анна Шавгарова, отобрал для участия в программе премьерную постановку «Театр. Изнанка» Сергея Левицкого.
Премьера спектакля состоялась 9 октября прошлого года – он открывал 93-й театральный сезон ГРДТ. Это авторский спектакль о жизни театра изнутри, о том, как он может сломать судьбы тех, кто здесь работает, и почему он все равно так притягателен для них. Бестужевцы покажут в рамках хабаровского фестиваля осенью, сообщает пресс-служба театра.
Спектакль театра из Улан-Удэ вошёл в афишу фестиваля театров ДФО
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Русский драмтеатр представит постановку Сергея Левицкого
Прощание с Рюриком Саляевым состоится 26 января
Приём заявок стартует с 7 февраля
Для работы привлекли студентов
С 28 января возобновляется рейс Нижнеангарск –Красноярск, с 23 февраля – Таксимо – Красноярск
Необычный флешмоб провели под новогодней ёлкой
В республике взлетела заболеваемость коронавирусом
Рост заболеваемости COVID-19 пока идёт вторую неделю
Сборная республики заняла призовые командные места в группах МЖ – 17 и МЖ – 14
Она предназначена для прививок подросткам от COVID-19
Семьям погибших пожарных окажут всестороннюю помощь
Мужская сборная республики стала второй в командном зачёте
Дашинима Норбоев был первым мастером спорта СССР в Читинской области
Изюбрь погиб, провалившись под лёд, в декабре
Из жителей Иркутска парни решили сделать моржей