В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 ускоренно ведут восстановительные работы

21 января ход восстановительных работ на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 после декабрьской аварии проверил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. На станции состоялось рабочее совещание, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- Мы посмотрели на месте, как ведутся работы, видно, что хороший темп взят. Сегодня обеспечение материалами полное – и по докладу руководителей предприятия, и в целом членов комиссии. Дают неплохую оценку проводимой работе. Задержек никаких нет, качество работ не страдает. Полностью вся кабельная продукция и то оборудование, которое необходимо, есть или поставляется предприятию для установки, - отметил Евгений Луковников.
Директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Владимир Кружихин рассказал о ходе ремонтных работ.
- Ход восстановительных работ на ТЭЦ-1 находятся на ежедневном контроле акционеров, - рассказал директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Владимир Кружихин. - На сегодня демонтировано повреждённое оборудование, мы продолжаем восстановление повреждённой секции: произведён ремонт самого помещения, одновременно подводим новые кабельные линии, ячейки КРУ (комплектное распределительное устройство – ред.) уже заказаны, после поставки с завода они будут смонтированы и подключены.
Ремонт оборудования идёт опережающими темпами, на ТЭЦ-1 на две недели раньше срока включён в работу турбогенератор №7 и котёл №7. Ежедневно в работах задействовано около 100 сотрудников ТГК-14 и подрядных организаций.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в декабре 2021 года на ТЭЦ-1 произошла крупная авария. Из-за возгорания электрической проводки оказались отключены четыре котла из семи. На несколько дней были ограничены теплоснабжение и подача горячей воды во многих домах Железнодорожного, Советского и части Октябрьского районов Улан-Удэ. В столице Бурятии был срочно введён режим ЧС республиканского уровня.
Главной задачей было не допустить разморозки систем теплоснабжения всего города, что могло привести к настоящей катастрофе на фоне крепких морозов. Власти даже развернули пункты временного размещения для горожан, а мёрзнущим гражданам на время устранения аварии раздавали обогреватели.
Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».
Энергетики вынуждены были перевести часть нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2. 25 декабря режим ЧС был понижен до муниципального уровня. 27 декабря все жилые дома и соцучреждения Улан-Удэ полностью подключены к тепло- и горячему водоснабжению. 28 декабря режим ЧС был снят полностью.
По предварительным расчётам экспертов, ущерб от аварии оценивается до 100 млн. рублей. Все затраты возьмёт на себя ТГК-14.
Улан-удэнцам, попавшим в зону ограничения теплоснабжения, произвели перерасчёт на восемь миллионов рублей.
Энергетики вынуждены были перевести часть нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2. 25 декабря режим ЧС был понижен до муниципального уровня. 27 декабря все жилые дома и соцучреждения Улан-Удэ полностью подключены к тепло- и горячему водоснабжению. 28 декабря режим ЧС был снят полностью.
По предварительным расчётам экспертов, ущерб от аварии оценивается до 100 млн. рублей. Все затраты возьмёт на себя ТГК-14.
Улан-удэнцам, попавшим в зону ограничения теплоснабжения, произвели перерасчёт на восемь миллионов рублей.