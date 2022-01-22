В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 ускоренно ведут восстановительные работы









Директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Владимир Кружихин рассказал о ходе ремонтных работ.



- Ход восстановительных работ на ТЭЦ-1 находятся на ежедневном контроле акционеров, - рассказал директор филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» Владимир Кружихин. - На сегодня демонтировано повреждённое оборудование, мы продолжаем восстановление повреждённой секции: произведён ремонт самого помещения, одновременно подводим новые кабельные линии, ячейки КРУ (комплектное распределительное устройство – ред.) уже заказаны, после поставки с завода они будут смонтированы и подключены.





















Энергетики вынуждены были перевести часть нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2. 25 декабря режим ЧС был понижен до муниципального уровня. 27 декабря все жилые дома и соцучреждения Улан-Удэ полностью подключены к тепло- и горячему водоснабжению. 28 декабря



По предварительным расчётам экспертов, ущерб от аварии оценивается до 100 млн. рублей. Все затраты возьмёт на себя ТГК-14.



Улан-удэнцам, попавшим в зону ограничения теплоснабжения, Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».Энергетики вынуждены были перевести часть нагрузки с ТЭЦ-1 на ТЭЦ-2. 25 декабря режим ЧС был понижен до муниципального уровня. 27 декабря все жилые дома и соцучреждения Улан-Удэ полностью подключены к тепло- и горячему водоснабжению. 28 декабря режим ЧС был снят полностью По предварительным расчётам экспертов, ущерб от аварии оценивается до 100 млн. рублей. Все затраты возьмёт на себя ТГК-14.Улан-удэнцам, попавшим в зону ограничения теплоснабжения, произвели перерасчёт на восемь миллионов рублей



