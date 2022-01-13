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Улан-удэнцам сделали перерасчёт на восемь млн после аварии на ТЭЦ-1

Улан-удэнцам сделали перерасчёт на восемь млн после аварии на ТЭЦ-1
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Перерасчёт произведён с момента аварии и до её ликвидации

Улан-удэнцам, попавшим в зону ограничения теплоснабжения из-за декабрьской аварии на ТЭЦ-1, произвели перерасчёт на восемь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

- Перерасчёт был произведён в соответствии с постановлением РФ №354 – это 0,15% за каждый час снижения параметров от месячной ставки. Месячная ставка – это начисления конкретно по каждой квартире. Отметим, перерасчёт мы делали, округляя часы, то есть на большую сумму, чем могло быть в соответствии с законодательством. Фактически перерасчет составил восемь миллионов рублей по 48,3 тысячи лицевым счетам, - заявил директор филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14» Александр Новолодский.

В настоящий момент перерасчёты уже занесены в программный комплекс и отображены в квитанциях.

- Мы понимаем, что, исходя из месячного начисления, это небольшие суммы. Мы проработали вопрос о том, чтобы установить перерасчёт, не считая точный градус или час. Перерасчёт был произведён конкретно с момента аварии, когда температура в помещении еще не успела упасть ниже 19 градусов, и конкретно до ликвидации аварии. Время мы округлили – где-то получилось 55 часов, где-то 24 часа, например, в Октябрьском районе, - уточнила начальник управления муниципальной жилищной инспекции Алена Азаревич.

Она также пояснила, что это перерасчёт по общедомовым приборам учёта - ежегодная корректировка проходит в декабре, размер перерасчёта зависит от показаний приборов учета.

По всем возникающим вопросам о перерасчёте можно обращаться в ПАО «ТГК-14» по тел. 27-82-01, 27-82-02.

Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 23 декабря на ТЭЦ-1 произошло задымление из-за возгорания электрической проводки. Из-за пожара были отключены четыре котла из семи. Во многих домах в самые морозы исчезла горячая вода, и стало холодно. Отключение коснулось жителей всех трёх районов, ведь ТЭЦ-1 обеспечивает теплом Железнодорожный, Советский и часть Октябрьского. В столице Бурятии был срочно введён режим ЧС республиканского уровня.

Главной задачей было не допустить разморозки систем теплоснабжения всего города, что могло привести к настоящей катастрофе на фоне крепких морозов. Власти даже развернули пункты временного размещения для горожан, а мёрзнущим гражданам на время устранения аварии раздавали обогреватели.

С ситуацией вскоре удалось справиться, а страшных последствий избежать. 25 декабря режим ЧС был понижен до муниципального уровня. 27 декабря все жилые дома и соцучреждения Улан-Удэ полностью подключены к тепло- и горячему водоснабжению. 28 декабря режим ЧС был снят полностью.

По предварительным расчётам экспертов, ущерб от аварии оценивается до 100 млн. рублей. Все затраты возьмёт на себя ТГК-14.
теплоснабжение ТЭЦ-1

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