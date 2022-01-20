В Улан-Удэ прошёл детский шахматный турнир

Мероприятие было посвящено юбилею БГУ



15 января в Улан-Удэ прошёл шахматный турнир, посвящённый 90-летию Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



- Около пятидесяти ребят в возрасте от 5 до 16 лет из разных школ города Улан-Удэ встретились за шахматными досками. Главный судья турнира – Кузьмин Андрей Леонидович, судья III категории. Помощники судьи: Токтонов Георгий Владимирович, Баинов Борис Сономович. Турнир прошёл с обсчётом всероссийского рейтинга РШФ, что в дальнейшем поможет ребятам получить шахматный разряд, - рассказали в доме научной коллаборации имени М.П. Хабаева.



Призёрами турнира в общем зачёте стали:

1 место – Михаил З., шахматный клуб «Chess riders»

2 место – Доржи Л., шахматный клуб «Chess riders»

3 место – Владимир С., шахматный клуб «Восточный».



Среди девушек призёрами стали:

1 место – Дарима Ю., шахматный клуб ДНК БГУ,

2 место – Номина М., шахматный клуб «Каисса».

3 место – Милана Д., шахматный клуб «Каисса».

