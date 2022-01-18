 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 января

17 января

Популярное

Улан-удэнцы шутят, каков «Укус женщины»

Улан-удэнцы шутят, каков «Укус женщины»
Общество,  Фото:страница Дмитрия Матвеева
Известный шоумен продемонстрировал в соцсети конфеты с необычными названиями

В 2019 году улан-удэнский ведущий, шоумен Дмитрий Матвеев показал в своём аккаунте в соцсети конфету с названием «Муж Чины». В бурятском сегменте Facebook живо обсудили это название, так как популярное в республике имя Чингис сокращают в быту до «Чины». Хотя производитель, наверняка никак не связывал наименование сладости с бурятским именем. Оказывается, конфета называется «Слеза мужчины», просто производитель почему-то разделил слово «мужчины» на две части, выделив окончание слова.

- Даже и не знаю... В прошлом году был Муж Чины. В этот раз - укус! – шутит улан-удэнский шоумен.

Конфеты «Укус женщины» производит вологодское кондитерское предприятие. Производитель сравнивает укус женщины со вкусом сливочного пралине с взрывной карамелью.

- Сладко, но кусается! К тому же, женщина вряд ли каждый раз кусается одинаково. Поэтому у наших конфет четыре разные начинки, каждая из которых отражает собственную грань женского укуса. Творожный крем - как ласковый кусь, дюшес - безобидный шутливый укус, пина колада - более серьёзный укус и ромовая вишня - полноценный укус женщины во всей красе, - рекламируют свои конфеты вологодцы.

Не менее креативно описана «Слеза мужчины»:

- Мы уверены, что мужчины плачут исключительно от счастья или от гордости. Поэтому в нашем понимании «Слеза мужчины» просто не может быть солёной горечью, слегка отдающей разочарованием. Это элегантные нотки коньяка, рома, бренди и ликёра Бейлиз, смешанные с дерзкой взрывной карамелью и одетые в форму из вкуснейшего шоколада. Ведь «Слеза мужчины» - это, на наш взгляд, уникальное явление, - креативят маркетологи предприятия.  
кондитерские изделия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы шутят, каков «Укус женщины»
Улан-удэнцы шутят, каков «Укус женщины»
Общество, 18.01.2022
Известный шоумен продемонстрировал в соцсети конфеты с необычными названиями
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 заработал седьмой турбогенератор
В Улан-Удэ на ТЭЦ-1 заработал седьмой турбогенератор
Общество, 18.01.2022
Продолжаются восстановительные работы после декабрьской аварии
В домах неблагополучных семей Бурятии устанавливают пожарные извещатели
В домах неблагополучных семей Бурятии устанавливают пожарные извещатели
Общество, 18.01.2022
Недавно специалисты проинспектировали семь семей
В Улан-Удэ назвали наиболее опасные места для проезда по льду
В Улан-Удэ назвали наиболее опасные места для проезда по льду
Общество, 18.01.2022
Водители рискуют жизнью, выезжая на лёд
Бурятия готовится к вакцинации подростков от коронавируса
Бурятия готовится к вакцинации подростков от коронавируса
Общество, 18.01.2022
В республике ждут документы из минздрава России
В Улан-Удэ полиция нашла детей ночью в компьютерных клубах
В Улан-Удэ полиция нашла детей ночью в компьютерных клубах
Общество, 18.01.2022
Полицейские рассказали, как прошли рейды по соблюдению комендантского часа
В Улан-Удэ пассажирка трамвая довела кондуктора до слёз
В Улан-Удэ пассажирка трамвая довела кондуктора до слёз
Общество, 18.01.2022
При «обилечивании» произошла небольшая путаница
Сборная Бурятии участвует в сочинском фестивале «КиВиН-2022»
Сборная Бурятии участвует в сочинском фестивале «КиВиН-2022»
Общество, 18.01.2022
Команда «Дальневосточные ворота» борется за попадание в главные лиги КВН
На острове Тайвань покажут бурятские фильмы
На острове Тайвань покажут бурятские фильмы
Общество, 18.01.2022
Показы состоятся в Галерее монгольской и тибетской культуры на острове Тайвань
В Крещение ГИБДД Бурятии усилит контроль
В Крещение ГИБДД Бурятии усилит контроль
Общество, 18.01.2022
Традиционно в крещенские мероприятия вблизи храмов осложняется дорожная обстановка
В центре Улан-Удэ фасады избавят от хаотичной рекламы
В центре Улан-Удэ фасады избавят от хаотичной рекламы
Общество, 18.01.2022
Работа по изменению внешнего облика улиц начнётся в этом году
В Бурятии увеличится финансирование мероприятий, проводимых в рамках нацпроектов
В Бурятии увеличится финансирование мероприятий, проводимых в рамках нацпроектов
Общество, 18.01.2022
В 2022 году республика получит на эти цели 19,6 млрд рублей
В Бурятии для интерната построили сети канализации
В Бурятии для интерната построили сети канализации
Общество, 18.01.2022
Раньше здесь была только выгребная яма
У лесников Бурятии появятся ещё одни «глаза»
У лесников Бурятии появятся ещё одни «глаза»
Общество, 18.01.2022
Лесники нередко сталкиваются с агрессией нарушителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^