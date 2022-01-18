Улан-удэнцы шутят, каков «Укус женщины»

Общество, Фото: страница Дмитрия Матвеева

Известный шоумен продемонстрировал в соцсети конфеты с необычными названиями



В 2019 году улан-удэнский ведущий, шоумен Дмитрий Матвеев показал в своём аккаунте в соцсети конфету с названием «Муж Чины». В бурятском сегменте Facebook живо обсудили это название, так как популярное в республике имя Чингис сокращают в быту до «Чины». Хотя производитель, наверняка никак не связывал наименование сладости с бурятским именем. Оказывается, конфета называется «Слеза мужчины», просто производитель почему-то разделил слово «мужчины» на две части, выделив окончание слова.



- Даже и не знаю... В прошлом году был Муж Чины. В этот раз - укус! – шутит улан-удэнский шоумен.



Конфеты «Укус женщины» производит вологодское кондитерское предприятие. Производитель сравнивает укус женщины со вкусом сливочного пралине с взрывной карамелью.



- Сладко, но кусается! К тому же, женщина вряд ли каждый раз кусается одинаково. Поэтому у наших конфет четыре разные начинки, каждая из которых отражает собственную грань женского укуса. Творожный крем - как ласковый кусь, дюшес - безобидный шутливый укус, пина колада - более серьёзный укус и ромовая вишня - полноценный укус женщины во всей красе, - рекламируют свои конфеты вологодцы.



Не менее креативно описана «Слеза мужчины»:



- Мы уверены, что мужчины плачут исключительно от счастья или от гордости. Поэтому в нашем понимании «Слеза мужчины» просто не может быть солёной горечью, слегка отдающей разочарованием. Это элегантные нотки коньяка, рома, бренди и ликёра Бейлиз, смешанные с дерзкой взрывной карамелью и одетые в форму из вкуснейшего шоколада. Ведь «Слеза мужчины» - это, на наш взгляд, уникальное явление, - креативят маркетологи предприятия.

