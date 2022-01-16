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Глава Бурятии поручил выделить средства на покупку 10 машин скорой помощи

Глава Бурятии поручил выделить средства на покупку 10 машин скорой помощи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Главврач станции скорой медицинской помощи отметил, что обновление автопарка положительно скажется на бюджете станции

Глава Бурятии посетил станцию скорой медицинской помощи (ССМП) в субботу, 15 января. Предприятие оказывает круглосуточную медицинскую помощь заболевшим и пострадавшим на территории столицы Бурятии и в части близлежащих районов. Охват населения составляет порядка 458 тыс. человек.

Алексей Цыденов ознакомился с информационными системами, на которых работают операторы, а также встретился с сотрудниками и руководством ССМП и ответил на их вопросы.

Одной из просьб, озвученных в ходе встречи, стало обновление автопарка станции. Как отметил инженер гаража станции Виталий Спиридонов, нехватка и качество автомобилей – наболевшая тема.

- Я от лица всего гаража хотел бы вас попросить оказать содействие в приобретении нового транспорта для комфорта пациентов, фельдшеров и водителей. Износился автопарк. С 2017 года не было обновлений, не было на это бюджетных средств, а в 2019-м и 2020-м годах вручали единичные машины. Наши машины проходят по 80-100 тысяч км, в круглосуточном режиме работают, - подчеркнул он.

Алексей Цыденов ответил, что обновления автопарка станции начнётся с десяти автомобилей. Транспорт будет приобретён на средства республиканского бюджета. Глава Бурятии дал поручение министерству здравоохранения начать работы по подготовке к торгам. Станция скорой медицинской помощи должна подготовить техзадание, обсудить с заводами сроки поставки машин.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Александр Нечунаев отметил, что обновление автопарка положительно скажется на бюджете станции. По его словам, транспорт со стажем работы до трёх лет значительно уменьшает затраты, как на ГСМ, так и на смазочные материалы и запчасти, сообщили в правительстве республики. 


скорая помощь врачи

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