В Бурятии парень справил нужду в примерочной магазина



"Аноним 03" В комментариях развернулась бурная дискуссия по этому поводу. Многие возмущены поведением молодого человека, а кто-то даже усомнился в его адекватности: «Мы думали, что достигли дна, но снизу постучал... этот молодой человек (ли)», «Это психиатрический больной? Так как не могу представить, что адекватный и здоровый мозг может такое сотворить», «Дожили», «Позорник!!! 15 рублей на туалет зажал, зато, наверное, на «Лексусе» приехал», «Конкретно ему приспичило, видимо. Мог бы в туалет попроситься. Идиот».

Публикация продолжает набирать обороты в Сети, её просмотрели уже более 25 тысяч пользователей.



К сожалению, подобный случай в Бурятии не единственный. Как сообщал «Байкал-Daily», летом 21-летний парень справил малую нужду на крыше городской поликлиники на проспекте Победы. Молодой человек признался, что ему стыдно, он раскаялся и его



До этого в Улан-Удэ 20-летний молодой человек справил малую нужду на крыше Свято-Одигитриевского собора. О его поступке также узнали благодаря очевидцу, снявшего хулигана на видео. Полицейские оперативно нашли этого молодого человека. Публикация продолжает набирать обороты в Сети, её просмотрели уже более 25 тысяч пользователей.К сожалению, подобный случай в Бурятии не единственный. Как сообщал «Байкал-Daily», летом 21-летний парень справил малую нужду на крыше городской поликлиники на проспекте Победы. Молодой человек признался, что ему стыдно, он раскаялся и его оштрафовали на одну тысячу рублей До этого в Улан-Удэ 20-летний молодой человек справил малую нужду на крыше Свято-Одигитриевского собора. О его поступке также узнали благодаря очевидцу, снявшего хулигана на видео. Полицейские оперативно нашли этого молодого человека. В отделе он также заявил, что раскаивается. В комментариях развернулась бурная дискуссия по этому поводу. Многие возмущены поведением молодого человека, а кто-то даже усомнился в его адекватности: «Мы думали, что достигли дна, но снизу постучал... этот молодой человек (ли)», «Это психиатрический больной? Так как не могу представить, что адекватный и здоровый мозг может такое сотворить», «Дожили», «Позорник!!! 15 рублей на туалет зажал, зато, наверное, на «Лексусе» приехал», «Конкретно ему приспичило, видимо. Мог бы в туалет попроситься. Идиот».

В Бурятии парень справил нужду в примерочной магазина. Видео, фотографии и негодование по этому поводу опубликовали в паблике «Аноним 03» накануне, 14 января.- Молодой человек, убедительная просьба, справлять свою нужду в полагающим месте, а не в примерочной! – подписали авторы фотографии и видео.На двухминутном видео запечатлён молодой человек, который с одеждой заходит в примерочную, снимает куртку, затем выходит из примерочной, оглядываясь по сторонам. Убедившись, что рядом никого нет, возвращается в примерочную и плотно закрывает штору. Внутри он находится несколько минут, а затем быстро уходит, оставив внутри пакет с «сюрпризом», который пришлось убирать работникам торговой точки.