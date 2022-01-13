Гендиректор улан-удэнского аэропорта призвал «всех на рейс»
По авианаправлению Улан-Удэ – Хабаровск число рейсов увеличили до четырёх в неделю.
- Замечательные новости по нашему хабаровскому направлению! – рассказал в опубликованном в Instagram видео гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.
Он сообщил, что с 22 января авиакомпании «Аврора» и «ИрАэро» увеличивают количество рейсов в Хабаровск. Теперь из Улан-Удэ в Хабаровск будет выполнять четыре рейса в неделю.
- Рейсы будут по понедельникам, пятницам и субботам. Смотрите все подробности на сайтах авиакомпаний. Все на рейс! – призвал Дмитрий Гармаев.
Число авиарейсов из Улан-Удэ в Хабаровск увеличили
Общество, Фото:
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