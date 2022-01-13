Число авиарейсов из Улан-Удэ в Хабаровск увеличили

Гендиректор улан-удэнского аэропорта призвал «всех на рейс»



По авианаправлению Улан-Удэ – Хабаровск число рейсов увеличили до четырёх в неделю.



- Замечательные новости по нашему хабаровскому направлению! – рассказал в опубликованном в Instagram видео гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.



Он сообщил, что с 22 января авиакомпании «Аврора» и «ИрАэро» увеличивают количество рейсов в Хабаровск. Теперь из Улан-Удэ в Хабаровск будет выполнять четыре рейса в неделю.



- Рейсы будут по понедельникам, пятницам и субботам. Смотрите все подробности на сайтах авиакомпаний. Все на рейс! – призвал Дмитрий Гармаев.

