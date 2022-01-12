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Забайкалье получит более миллиарда на борьбу с лесными пожарами

Забайкалье получит более миллиарда на борьбу с лесными пожарами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё 875 миллионов рублей выделят на леса и лесовосстановление

Забайкальскому краю на осуществление мер пожарной безопасности, профилактику и тушение лесных пожаров в 2022 году будет выделено свыше миллиарда рублей.

- Средства выделены региону в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края». Кроме того, 875 миллионов рублей предусмотрено Забайкалью на осуществление мероприятий по лесовосстановлению, а также исполнение отдельных полномочий в сфере лесного хозяйства. К ним относятся разработка и актуализация лесного плана Забайкальского края, ведение специализированного реестра, формирование системного центра информации о состоянии лесов, проведение проверок, подготовку специалистов лесной отрасли, – рассказала глава регионального министерства финансов Вера Антропова.

В ведомстве также отметили, что на реализацию экологических мероприятий край получит 73 миллиона рублей.

- Средства будут направлены на увеличение площадей лесовосстановления, формирование запаса семян и оснащение лесопожарных формирований техникой и оборудованием, - добавила министр.

Всего на реализацию мероприятий в области лесных отношений в бюджете региона на 2022 год предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Забайкальский край лесные пожары лесное хозяйство

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