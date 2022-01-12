Ещё 875 миллионов рублей выделят на леса и лесовосстановление
Забайкальскому краю на осуществление мер пожарной безопасности, профилактику и тушение лесных пожаров в 2022 году будет выделено свыше миллиарда рублей.
- Средства выделены региону в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства Забайкальского края». Кроме того, 875 миллионов рублей предусмотрено Забайкалью на осуществление мероприятий по лесовосстановлению, а также исполнение отдельных полномочий в сфере лесного хозяйства. К ним относятся разработка и актуализация лесного плана Забайкальского края, ведение специализированного реестра, формирование системного центра информации о состоянии лесов, проведение проверок, подготовку специалистов лесной отрасли, – рассказала глава регионального министерства финансов Вера Антропова.
В ведомстве также отметили, что на реализацию экологических мероприятий край получит 73 миллиона рублей.
- Средства будут направлены на увеличение площадей лесовосстановления, формирование запаса семян и оснащение лесопожарных формирований техникой и оборудованием, - добавила министр.
Всего на реализацию мероприятий в области лесных отношений в бюджете региона на 2022 год предусмотрено порядка 2 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Забайкалье получит более миллиарда на борьбу с лесными пожарами
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