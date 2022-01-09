Вспомним прошлое по снимкам фотокорреспондента «Байкал-Daily» Сергея Тарасенко
Как-то незаметненько исчезла вывеска «Прогресс» со стеклянной коробки в самом центре Улан-Удэ. Кто теперь вспомнит, что когда-то здесь был главный кинотеатр города?
Пятнадцатикопеечные игровые автоматы «Морской бой», «Торпедная атака», «Удачный выстрел», «Скачки», «Авторалли» в фойе Зелёного зала. «Эклер» и «трубочки» в буфете Красного зала под звуки джазового оркестра. Длинные очереди за билетами. 10 копеек — на мультфильмы, 20-35 — на дневной сеанс, 60 — на вечерний…
Зато теперь тут самые-пресамые элитные забегаловки города! Заморская курятина в настоящих фирменных стаканчиках! Так и хочется воскликнуть: до чего дошёл прогресс! Теперь и уезжать никуда не надо. Всё рядом, всё как у людей.
Было — стало: До чего дошёл «Прогресс»!
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