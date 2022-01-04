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В колонии Улан-Удэ прошёл День открытых дверей

В колонии Улан-Удэ прошёл День открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Исправительное учреждение посетили родственники осуждённых

В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей для родственников положительно характеризующийся осужденных.

Для гостей учреждения провели экскурсию. Они посетили производственную зону учреждения, столовую, дуган, часовню, а также отряд с облегчёнными условиями отбывания наказания, где ознакомились с условиями, в которых отбывают наказание их родные.

В клубе учреждения родственникам показали праздничный концерт, подготовленный осужденными, состоящими в кружке художественной самодеятельности.

Мероприятие в учреждении проводиться ежеквартально для сохранения осуждёнными социально-полезных связей, формирования у них правопослушного поведения и дальнейшей их успешной ресоциализации, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

УФСИН

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