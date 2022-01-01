В Москве открылась выставка о Сагаан Убгэне и Байкальском Деде Морозе

Всего на фотовыставке собрано 30 портретов зимних волшебников России
Фотовыставка «Зимние волшебники России» открылась на улице Старый Арбат в Москве. На выставке собрано 30 образов Дедов Морозов, его сказочных коллег, родственников и помощников из разных регионов России. Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, стенд про Байкальского Деда Мороза стал частью её экспозиции.
В галерее портретов также предстанут: Белые старцы Бурятии и Калмыкии, Повелитель Холода из Якутии Чысхаан, удмуртский потомок великанов Тол Бабай, молодой карельский Морозец Паккайне, тувинский дракон в человеческом обличии Соок Ирей, представитель марийского фольклора Йушто Кугыза, татарский Кыш Бабай, Дедушка Ямал Ири и многие другие, а также волшебницы Российская Снегурочка из Костромы, вятская Девица Метелица и Матушка Зима из Архангельской области.
Отличительной особенностью фотовыставки являются специально записанные к каждому стенду маленькие аудио-сказки, легенды, истории о персонажах. Здесь можно также услышать поздравление главного Российского Деда Мороза из Великого Устюга, узнать, что нового в Московской Усадьбе в Кузьминках, получить мастер-класс по игре на оригинальных музыкальных инструментах от чувашского Хель Мучи. Аудио доступно посетителям выставки при сканировании QR-кода.
Выставка продлится до 16 января.
Возрастное ограничение 0+
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