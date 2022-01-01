В Чите состоятся ночные лыжные гонки

Соревнования проведут на СОК «Высокогорье»



Ночные соревнования по лыжным гонкам «Забайкальский дозор» пройдут 6 января в Чите. Мероприятие проведут на спортивно-оздоровительном комплексе «Высокогорье».



- Любой желающий, имеющий медицинский допуск, сможет принять участие. Соревнования пройдут в 11 возрастных категориях – детская (9 лет и младше), юноши и девушки от 10 лет до 18 лет, среди взрослого населения от 18 до 60 лет и старше. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, будут награждаться медалями, дипломами, - рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.



Также он добавил, что регистрация участников и выдача номеров начнется в 15:30 в фойе СОК «Высокогорье». Открытие в 16:30 и старт соревнований в 17:00.



Предварительные заявки принимаются до 5 января по электронному адресу: biathlonmetod@mail.ru, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



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