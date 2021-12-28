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В Бурятии заработает единый контакт-центр по соцвыплатам

В Бурятии заработает единый контакт-центр по соцвыплатам
Общество,  Фото:pixabay.com
Свою работу он начнёт в следующем году

В Бурятии реализуется проект по переводу массовых социально значимых госуслуг в электронный формат.

- Сегодня заявления по новым интерактивным формам на портале Госуслуг принимаются уже по 14 услугам, которые предоставляет министерство. Заявления граждан по этим услугам с портала направляются в ведомственную информационную систему министерства для назначения мер поддержки. С 2022 года в Бурятия заработает единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по социальным выплатам, в том числе предоставляемым через органы социальной защиты населения, - пояснила министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.

В настоящее время граждане Бурятии в проактивном формате уже могут оформить компенсацию части родительской платы за детский сад; единовременную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка; ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) третьего ребёнка; предоставление субсидий на оплату ЖКУ; назначение и выплата региональной социальной доплаты к пенсии ; установление статуса многодетной семьи (выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи); назначение пособия на ребёнка из малообеспеченной семьи и т.д.

Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, количество выплат в цифровом формате будет увеличиваться.

- С 2022 года отдельные полномочия минсоцзащиты Бурятии передаются отделению Пенсионного фонда. Это 14 пособий и компенсаций, выплачиваемых за счёт средств федерального бюджета. В настоящее время отделами социальной защиты населения республики проводится подготовительная работа по передаче в клиентские службы регионального отделения Пенсионного фонда базы данных получателей мер социальной поддержки в виде электронных реестровых записей, а также сформированных на бумажном носителе личных дел на 13,5 тыс. получателей, - подчеркнула Татьяна Быкова.
Бурятия социальные выплаты социальная защита населения

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