Ситуацию прокомментировали в Роспотребнадзоре
В Бурятии опровергли информацию о продлении школьных каникул. Сообщение о том, что школьные каникулы якобы продлеваются до 1 февраля 2022 года, распространяют в соцсетях.
В группе «Тунка-инфо» приводят официальный комментарий управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- Официальной информации о постановлении от 16 декабря 2021 года Роспотребнадзора РФ не поступало, поэтому подобных распоряжений о продлении школьных каникул не было, - говорится в сообщении.
В Бурятии опровергли фейк о продлении школьных каникул
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