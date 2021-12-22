В Бурятии опровергли фейк о продлении школьных каникул

Ситуацию прокомментировали в Роспотребнадзоре



В Бурятии опровергли информацию о продлении школьных каникул. Сообщение о том, что школьные каникулы якобы продлеваются до 1 февраля 2022 года, распространяют в соцсетях.



В группе «Тунка-инфо» приводят официальный комментарий управления Роспотребнадзора по Бурятии.



- Официальной информации о постановлении от 16 декабря 2021 года Роспотребнадзора РФ не поступало, поэтому подобных распоряжений о продлении школьных каникул не было, - говорится в сообщении.

