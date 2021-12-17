Врачи Бурятии поддерживают введение «сертификатов здоровья»

Ранее законопроект был поддержан депутатами Народного Хурала республики



Госдума России в четверг приняла в первом чтении законопроект «О санитарном благополучии населения», который конкретизирует применение «сертификатов здоровья» в местах проведения массовых мероприятий, в культурных учреждениях, на объектах общественного питания и розничной торговли. Ранее законопроект был поддержан депутатами Народного Хурала Бурятии, положительно о нем отзываются и врачи республики.



- Я абсолютно за принятие этого законопроекта, поскольку он простимулирует невакцинированных до сих пор граждан пройти эту процедуру, – говорит Константин Эрдынеев, главный врач Закаменской ЦРБ. – К сожалению, мы не создали до сих пор иммунную прослойку, которая позволила бы нам справиться с заболеванием. Вакцинированных граждан недостаточно, и люди, уклоняющиеся от прививок, продолжают распространять болезнь. Когда будет набран коллективный иммунитет, мы победим COVID19, так же как были побеждены коклюш, столбняк и другие заболевания.



В законе указывается, что «сертификат здоровья» смогут получить не только люди, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, но и все жители РФ, у которых есть антитела – неважно, каким образом полученные – после болезни, прививки иностранными вакцинами или бессимптомного носительства. Также в сертификат будут заносится сведения по медицинским отводам от прививок.



В случаях угрозы распространения коронавирусной инфекции региональные власти смогут вводить ограничения на посещение массовых мероприятий, торговых центров и т.п. для граждан, не оформившим сертификаты здоровья. С помощью этих мер появится возможность не останавливать нормальное течение жизни, не устраивать «локдауны» и при этом эффективно бороться с коронавирусной инфекцией.



Разработчики законопроекта в минздраве РФ не видят в «сертификате здоровья» ничего принципиально нового. Во всех заведения общественного питания персонал оформляет медицинские книжки. Каждый ребёнок при поступлении в детский сад или школу проходит медосмотр. У каждого ребёнка с рождения есть свой сертификат вакцинации, куда заносятся данные о всех поставленных прививках. Все эти документы появились ещё в советское время, и отлично себя зарекомендовали. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

