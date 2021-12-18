Состоялась презентация семейного фонда Дугаровых
В Улан-Удэ состоялась презентация семейного фонда Дугаровых. Мероприятие прошло в рамках архивного фестиваля «Архив/FEST Бурятия- 2021».
- Дугаровы – известная семья в Бурятии. Глава семьи Даши-Нима Дугарович Дугаров (1932-2001) — заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, народный художник РСФСР, член-корреспондент Российской Академии художеств, первый президент Всебурятской ассоциации развития культуры; супруга — Дугарова Галина Доржиевна (1937-1998) — заслуженный врач Бурятской АССР, РФ, отличник здравоохранения СССР; младший сын — Дугаров Зандан Даши-Нимаевич (1965 г.р.) — народный художник РБ, – сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Архивная выставка работает до 27 декабря в художественном музее им.Ц.С. Сампилова. Посетители смогут увидеть награды и знаки отличия Даши-Нимы Дугаровича и Галины Доржиевны, семейные и индивидуальные фотографии семьи Дугаровых, уникальные рукописные документы, а также рисунки, наброски и зарисовки, принадлежавшие руке Даши-Нимы Дугаровича и Зандана Даши-Нимаевича.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ открылась архивная выставка семьи художников
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Топ-менеджеры Tele2 на пресс-конференции в Улан-Удэ рассказали о результатах развития инфраструктуры мобильной связи в текущем году. Весной оператор анонсировал старт крупного проекта по увеличению емкости в городских агломерациях и расширению покрытия преимущественно на удаленных территориях Бурятии. 17 декабря оператор презентовал журналистам основные итоги рекордной стройки
Церемония награждения лучших практик прошла в Улан-Удэ
В Улан-Удэ днём ожидается небольшой снег
Сразиться в эти выходные предстоит борцам из четырёх регионов России
«Одноклассники» провели анализ комментариев, оценок и реакций в 2021 году
Дети и педагоги смогли выбраться из здания менее чем за 3 минуты
Фёдор Хлебников – уроженец Кяхтинского района
Открытие зимних ледовых маршрутов откладывается
Кроме этого, были вручены медали и благодарственные письма
Запрещено проведение новогодних банкетов и корпоративов
Россия сделает всё, чтобы не допустить включения озера в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой
Он отмечает дороговизну пребывания в Америке и востребованность рабочих профессий
«Золото» выиграли Ирина Ологонова, Ульяна Тукуренова и Евгения Захарченко
Певица Дугарма Цыренова представила клип, от которого у зрителей «захватывает дух»
В Муйском районе численность бродячих псов только множится