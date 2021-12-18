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В Улан-Удэ открылась архивная выставка семьи художников

В Улан-Удэ открылась архивная выставка семьи художников
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
Состоялась презентация семейного фонда Дугаровых

В Улан-Удэ состоялась презентация семейного фонда Дугаровых. Мероприятие прошло в рамках архивного фестиваля «Архив/FEST Бурятия- 2021».

- Дугаровы – известная семья в Бурятии. Глава семьи Даши-Нима Дугарович Дугаров (1932-2001) — заслуженный деятель искусств Бурятской АССР, народный художник РСФСР, член-корреспондент Российской Академии художеств, первый президент Всебурятской ассоциации развития культуры; супруга — Дугарова Галина Доржиевна (1937-1998) — заслуженный врач Бурятской АССР, РФ, отличник здравоохранения СССР; младший сын — Дугаров Зандан Даши-Нимаевич (1965 г.р.) — народный художник РБ, – сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Архивная выставка работает до 27 декабря в художественном музее им.Ц.С. Сампилова. Посетители смогут увидеть награды и знаки отличия Даши-Нимы Дугаровича и Галины Доржиевны, семейные и индивидуальные фотографии семьи Дугаровых, уникальные рукописные документы, а также рисунки, наброски и зарисовки, принадлежавшие руке Даши-Нимы Дугаровича и Зандана Даши-Нимаевича.

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выставка архивы художники Бурятия музей Улан-Удэ

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