В Улан-Удэ пройдёт Байкальский рождественский фестиваль

Организаторы раскрыли программу фестиваля
Улан-удэнцев приглашают на Байкальский рождественский фестиваль. Концерты пройдут с 27 декабря по 25 января.
- Уже XIII по счёту фестиваль в этом году особо радует разнообразием и новыми направлениями, - сообщили в Бурятской филармонии.
Фестиваль откроется 27 декабря хоровым концертом от Колледжа искусств имени Чайковского и звезды оперной сцены Ольги Жигмитовой. Выступление пройдёт в Римско-католической церкви.
Уже в новом году, 11 января, в оперном на вечере романсов со своей программой «PROзрение» выступят известный исполнитель Алексей Гориболь (фортепиано) и Олег Крикун (тенор). Олег от рождения лишён зрения. Но он одарён совершенно уникальным голосом и невероятной музыкальностью. Не зря его называют «русским Бочелли» и сравнивают с великим Сергеем Лемешевым.
13 января зрителей ждёт знакомство c современным композитором и исполнителем Дмитрием Селипановым, который работает в жанре постклассики. Вместе с ним выступят солисты московского оркестра OpensoundOrchestra. Дмитрий известен по совместной работе с Антоном Беляевым над LAB. Лаборатория музыки, а его личный проект посвящён синтезу классических традиций и электронной музыки.
15 января подарок ждёт всех ценителей народной музыки. В КТЦ «Феникс» пройдёт концерт «Ой завьюжило, запорошило…». Для зрителей выступят Валентина Соломенникова и Концертный русский оркестр ВСГИК «Забайкалье» под руководством Олега Огнева.
20 января в Бурдраме выступит иркутский дуэт Runway53. Их концерта многие зрители ждали ещё с мая, когда группа очень понравилась всем, кто был на фестивале UU.SOUND. Песни этого мультиинструментального дуэта — что-то среднее между инди-поп и электро, а их лайф-выступления всегда насыщены эмоциями и импровизацией.
Фестиваль закроет популярная инди-группа из Москвы OQJAV. Музыканты — лауреаты MTV Europe Music Awards и 31-го кинофестиваля «Кинотавр» («Специальный приз им. М. Таривердиева за музыкальное решение фильма»). В их песнях можно встретить и лощёный синти-поп, и ностальгические голоса советской эстрады ХХ века, и актуальную электронику вперемешку с речитативами.
На концерт 27 декабря вход свободный. На другие необходимо купить билеты. Все мероприятия проходят в формате covid-free.
Возрастное ограничение 6+
В Улан-Удэ пройдёт Байкальский рождественский фестиваль
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