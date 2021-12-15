Иркутская область получит 2,5 млрд на соцобъекты в сёлах

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Деньги направят на строительство и капитальный ремонт



Иркутская область в 2022-2024 годах получит из федерального бюджета 2,5 млрд рублей на реализацию проектов по мероприятию «Современный облик сельских территорий». Регион является лидером среди субъектов Сибирского федерального округа и занимает четвёртое место в Российской Федерации по объёму привлечённых на это направление федеральных средств в 2022 году. Вопросы реализации проектов комплексного развития сельских территорий в области накануне обсудили заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, губернатор региона Игорь Кобзев и областной министр сельского хозяйства Илья Сумароков.



По словам губернатора, Иркутская область активно включилась в программу комплексного развития сельских территорий в 2020 году, и уже есть первые результаты. Также он рассказал, что в этом году в Заларинском районе будут завершены капитальный ремонт детского сада «Солнышко» в селе Холмогой, строительство трёх домов культуры в деревнях Романова, Романенкино и Красное Поле. Завершится строительство многофункционального учреждения культуры в посёлке Новонукутский Нукутского района.



В селе Бажир Заларинского района в рамках мероприятий программы возводится школа на 154 учащихся. Завершить строительство планируется в следующем году. В 2022 году с участием федеральных средств начнётся реконструкция СОШ №2 в посёлке Залари. Там же будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс на 240 мест и проведён капитальный ремонт спортивного комплекса. Кроме того, начнётся строительство дома культуры в посёлке Хомутово Иркутского района. На 2023 год запланирован капитальный ремонт блочно-модульной котельной в посёлке Залари.



В 2022 году будет продолжено строительство нового здания Верхне-Идинской школы в селе Тихоновка Боханского района. Там смогут учиться 250 детей. К апрелю следующего года планируют завершить капитальный ремонт социально-культурных центров в посёлках Уховский и Чеботариха, культурно-развлекательного центра в селе Каразей, социально-культурного объединения в Куйтуне. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

