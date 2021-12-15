Выплату производит управление социальной защиты населения по Улан-Удэ
Жителям, проживающим на станциях Сотниково, Зенит, Солнечный, Сосновый Бор, Учитель, Мостовой начали выплачивать компенсацию расходов за проезд на железнодорожном транспорте в связи с отсутствием автомобильного сообщения.
Компенсация выплачивается гражданам, у которых среднедушевой доход менее двух величин прожиточного минимума. При этом компенсируется не более двух поездок ежедневно в рабочие дни на участке Улан-Удэ - станция Мостовой.
Также отмечается, что ветераны труда, труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий, а также пенсионеры (в период с 1 апреля по 31 октября) имеют право выбора – получать данную компенсацию или же воспользоваться скидкой 50% при покупке проездного билета на электричку.
В Улан-Удэ началась выплата компенсаций за проезд в электричках
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