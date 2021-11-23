Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах

Эпатажный певец из Бурятии выступит в Москве и Санкт Петербурге в дни новогодних каникул
Бурятский певец Чингис Ли планирует выступления в российских столицах в новогодние дни.
С 7 по 14 января он выступит в Санкт-Петербурге в сборных концертах с московскими коллегами. С 24 по 30 января встретится со зрителями в Москве. Чингис Ли известен своей дружбой с российской певицей Анитой Цой.
- Я впервые выступил в Москве в октябре, ездил на концерт Аниты Цой. В новогодние каникулы планирую исполнить свои старые хиты и новые песни на сцене не только российской столицы, но и Питера, - рассказал «Байкал-Daily» бурятский певец.
Чингису Ли предлагали в новогодние праздники поехать с концертами в Петровск-Забайкальский, в Заиграево, в Кяхту, в Закаменск, но свой выбор он сделал в пользу Москвы.
По словам певца, московская публика принимает его на ура. В небольшие перерывы между концертами Чингис Ли собирается встретиться с земляками и подарить им свои песни в качестве новогоднего подарка.
Певец получил известность после участия в международном фестивале «Белый месяц» в 2001-2003 годах. С 2014 года выходит на сцену под творческим псевдонимом Чингис Ли (прежде выступал как Чингис Хандажапов).
Он победитель международного казахстанского радиофестиваля «Yлы Дала Дауысы» («Голос великой степи») в номинации «New Artist» 2016 года. Певец отличается тем, что активно продвигает себя в социальных сетях и гастролирует не только по районам Бурятии, но и за её пределами.
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