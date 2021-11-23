 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 ноября

22 ноября

Популярное

Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах

Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах
Общество, 
Эпатажный певец из Бурятии выступит в Москве и Санкт Петербурге в дни новогодних каникул

Бурятский певец Чингис Ли планирует выступления в российских столицах в новогодние дни.

С 7 по 14 января он выступит в Санкт-Петербурге в сборных концертах с московскими коллегами. С 24 по 30 января встретится со зрителями в Москве. Чингис Ли известен своей дружбой с российской певицей Анитой Цой.

- Я впервые выступил в Москве в октябре, ездил на концерт Аниты Цой. В новогодние каникулы планирую исполнить свои старые хиты и новые песни на сцене не только российской столицы, но и Питера, - рассказал «Байкал-Daily» бурятский певец.

Чингису Ли предлагали в новогодние праздники поехать с концертами в Петровск-Забайкальский, в Заиграево, в Кяхту, в Закаменск, но свой выбор он сделал в пользу Москвы.

По словам певца, московская публика принимает его на ура. В небольшие перерывы между концертами Чингис Ли собирается встретиться с земляками и подарить им свои песни в качестве новогоднего подарка.

Певец получил известность после участия в международном фестивале «Белый месяц» в 2001-2003 годах. С 2014 года выходит на сцену под творческим псевдонимом Чингис Ли (прежде выступал как Чингис Хандажапов).

Он победитель международного казахстанского радиофестиваля «Yлы Дала Дауысы» («Голос великой степи») в номинации «New Artist» 2016 года. Певец отличается тем, что активно продвигает себя в социальных сетях и гастролирует не только по районам Бурятии, но и за её пределами.


Возрастное ограничение 18+
концерт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений
В Иркутске разрабатывают комплекс мер защиты от подтоплений
Общество, 23.11.2021
Ранее в городе приходилось вводить режим ЧС
В Бурятии полы в автобусах и такси могут начать мыть дважды в сутки
В Бурятии полы в автобусах и такси могут начать мыть дважды в сутки
Общество, 23.11.2021
Также необходимо проводить обработку в салоне
Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах
Чингис Ли впервые проведёт масштабные выступления в столицах
Общество, 23.11.2021
Эпатажный певец из Бурятии выступит в Москве и Санкт Петербурге в дни новогодних каникул
В Бурятии расширили список подлежащих обязательной вакцинации
В Бурятии расширили список подлежащих обязательной вакцинации
Общество, 23.11.2021
Документ подписал главный санврач Бурятии
В Бурятии проводят защитный ритуал невесты
В Бурятии проводят защитный ритуал невесты
Общество, 23.11.2021
В буддийских храмах республики проходит молебен, направленный на укрепление семейных отношений
Российский певец «в шоке» от красоты Бурятии
Российский певец «в шоке» от красоты Бурятии
Общество, 23.11.2021
Певец R.A.SVET, которому прочат большое будущее в шоу-бизнесе, выступит в Улан-Удэ
В Улан-Удэ началась заливка катков
В Улан-Удэ началась заливка катков
Общество, 23.11.2021
Первым зальют каток на Бурводе
В Сети обсуждали медлительный трап в улан-удэнском аэропорту
В Сети обсуждали медлительный трап в улан-удэнском аэропорту
Общество, 23.11.2021
Ситуацию объяснил лично гендиректор аэропорта «Байкал»
Питерское общество бурятской культуры провело День открытых дверей
Питерское общество бурятской культуры провело День открытых дверей
Общество, 23.11.2021
В северной столице прошла встреча выходцев из Бурятии  
В Улан-Удэ на спектакле «оживут» треугольники, линии и круги
В Улан-Удэ на спектакле «оживут» треугольники, линии и круги
Общество, 23.11.2021
Театр имени Бестужева покажет «Метаморфозы для детей и взрослых»
В Бурятии завоют сирены
В Бурятии завоют сирены
Общество, 23.11.2021
Состоится проверка системы оповещения
Бурятский художник выпустил коллаборацию с московским брендом одежды
Бурятский художник выпустил коллаборацию с московским брендом одежды
Общество, 23.11.2021
Презентацию лимитированной арт-коллекции посетили известные люди 
В Улан-Удэ детей со льда будут доставлять в полицию
В Улан-Удэ детей со льда будут доставлять в полицию
Общество, 23.11.2021
До 90% знаков о запрете выезда на лёд в городе горожане уничтожают
В Бурятии падает заболеваемость COVID-19
В Бурятии падает заболеваемость COVID-19
Общество, 23.11.2021
Число госпитализированных больных за сутки уменьшилось
Из желудка юной жительницы Бурятии вытащили клубок волос
Из желудка юной жительницы Бурятии вытащили клубок волос
Общество, 23.11.2021
Вредная привычка привела к хирургическому вмешательству 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^