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Чингис Ли спел о Родине в проекте казахского продюсера

Чингис Ли спел о Родине в проекте казахского продюсера
Общество, 
Бурятский певец Чингис Ли единственный представлял Россию в международном проекте. ВИДЕО

Бурятский певец Чингис (Хандажапов) принял участие в международном проекте, в котором артисты из разных стран воспевают свою малую Родину. Инициатором затеи стал Нургали Турлыбеков, художественный руководитель отдела классического и эстрадного вокала Государственной филармонии города Нур-Султан, Казахстан.

Он собрал артистов из разных стран, который исполнили песню композитора Толегена Мухамеджанова, на стихи поэта Шомишбая Сариева «Туған жер» («Родная земля») на родном языке.

- Дорогие любители музыки! Для каждого из нас чувство любви к родине, родному краю - самое святое. Мелодию этой песни переполняет любовь и нежность к Родине. Недаром она прозвучала на разных языках народов, где исполнители сумели передать это великое чувство человека. Поистине, у творчества нет границ! Благодарю всех, кто принял участие в этом проекте, - сказал продюсер проекта.

В творческом объединении приняли участие артисты из Украины, Болгарии, Кыргызстана, Турции, Грузии, Казахстана, Армении и многие другие. Россию представлял бурятский певец Чингис Ли.

- Сначала я должен был спеть на бурятском языке. Мы перевели две строчки с казахского на бурятский язык, но в итоге всё-таки решили, что я представитель России и должен петь на русском языке. Несколько раз переделывался этот трек: там менялись исполнители, строчки… В общем, получилось, конечно, масштабно, - поделился впечатлениями с «Байкал-Daily» Чингис.


со 2 минуты 41 секунды


Каждый исполнитель записывал свою партию как мог. Кто-то писал на диктофон, кто-то воспользовался смартфоном, у кого-то есть своя домашняя студия звукозаписи. Свои строчки Чингис исполнил на фоне так называемой «стены почёта» у себя дома. Потом эти отрывки объединили в одну песню.

Он поделился, что не всех исполнителей этой песни знает лично, пока знакомится с ними виртуально. Также он выразил надежду, что «братья-казахи нас соберут после карантина и мы споём где-нибудь в «Астана-Арена».

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