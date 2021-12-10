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Театр «Байкал» исполнял на бис «Полковнику никто не пишет»

Театр «Байкал» исполнял на бис «Полковнику никто не пишет»
Общество, 
Театр вновь исполнил саундтреки из фильмов

Театр «Байкал» провёл концерт «В мир кино» (6+). На вечере со сцены прозвучали известные саундтреки из кинофильмов «Служебный роман», «Ну, погоди», «Гарри Поттер», «Великолепный век» и даже «Наруто», сообщает пресс-служба театра.

Музыка из этих и многих других кинолент в исполнении Национального оркестра Бурятии радовали зрителей два с половиной часа.

Каждый услышал то, что ему по душе – от лиричных мелодий «Титаника» и «Хатика» до русского рока групп «Кино» и «Би-2».

Например, песню «Полковнику никто не пишет» подпевал весь зал. Оркестр даже исполнил её на бис. Вечер не обошёлся и без уже ставших традиционными саундтреков «Игра престолов», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря».

«Это было незабываемо!», «Прекрасное, увлекательное путешествие в Мир кино! Вы лучшие!», «Было круто!», «Вы великолепные, до сих пор под впечатлением!» – поделились эмоциями зрители.

Следующий концерт состоится в марте следующего года. Как рассказали в пресс-службе театра «Байкал», зрителей ждет новая программа, которую помогут определить зрители.


концерт театр "Байкал"

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