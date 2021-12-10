Театр вновь исполнил саундтреки из фильмов
Театр «Байкал» провёл концерт «В мир кино» (6+). На вечере со сцены прозвучали известные саундтреки из кинофильмов «Служебный роман», «Ну, погоди», «Гарри Поттер», «Великолепный век» и даже «Наруто», сообщает пресс-служба театра.
Музыка из этих и многих других кинолент в исполнении Национального оркестра Бурятии радовали зрителей два с половиной часа.
Каждый услышал то, что ему по душе – от лиричных мелодий «Титаника» и «Хатика» до русского рока групп «Кино» и «Би-2».
Например, песню «Полковнику никто не пишет» подпевал весь зал. Оркестр даже исполнил её на бис. Вечер не обошёлся и без уже ставших традиционными саундтреков «Игра престолов», «Звездные войны», «Пираты Карибского моря».
«Это было незабываемо!», «Прекрасное, увлекательное путешествие в Мир кино! Вы лучшие!», «Было круто!», «Вы великолепные, до сих пор под впечатлением!» – поделились эмоциями зрители.
Следующий концерт состоится в марте следующего года. Как рассказали в пресс-службе театра «Байкал», зрителей ждет новая программа, которую помогут определить зрители.
Театр «Байкал» исполнял на бис «Полковнику никто не пишет»
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