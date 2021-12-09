Заболеваемость COVID-19 держится на прежнем уровне
По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Бурятии выявили 235 новых заражённых коронавирусом.
Заболеваемость по-прежнему остаётся всё на том же уровне. Для сравнения, если вчера ковид подтвердили у 235 человек, позавчера их было 232, до этого 228, 230, 231, 233, 234, 231, 232, 227, 230 и т.д.
Общее число случаев заражений COVID-19 в Бурятии за всё время достигло 71 865. Из них 46% (33 255) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии победили коронавирус 65 369 человек. Накануне вылечились 362 пациента.
К сожалению, летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно. Накануне от коронавируса скончались семь человек. Их точный возраст не раскрывается, но в оперштабе уточнили, что все они были старше 65 лет.
С начала пандемии в Бурятии умерли 2259 больных коронавирусом.
Госпитализированных больных всё также больше 1200. Сегодня в стационарах лежат 1218 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 1008. В отделениях реанимации находятся 124 пациента (из них 74 человека старше 65 лет). На ИВЛ – 77 больных.
Всего для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1544 коек: занято – 1218, свободно 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 78,9%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3019 человек (на 111 меньше, чем днём ранее).
Число контактных лиц –13 665 человек.
В Бурятии завершили первичную вакцинацию 411 706 человек. Повторную вакцинацию начали 62 116 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», вакцинация значительно снизила тяжесть ковида и число госпитализированных пациентов в Бурятии, о чём на днях заявила заместитель министра здравоохранения республики Наталья Логина.
В Улан-Удэ проходят не только дневные, но и вечерние рейды по кафе и ночным клубам.
В Бурятии вновь выявили более 230 заразившихся коронавирусом
Общество, Фото:
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