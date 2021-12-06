В Бурятии снизилось число тяжёлых случаев коронавируса

Положительное влияние оказала вакцинация
Вакцинация, если и не защищает на 100% от заражения, значительно снизила тяжесть ковида и число госпитализированных пациентов в Бурятии. Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения республики Наталья Логина.
- Это работает. На сегодняшний день примерное количество коек (ковидных – ред.) почти в три раза меньше развёрнуто, чем в ноябре 2020 года. Или, тем более, по сравнению с ситуацией в июле, - сообщила замминистра.
Большая часть людей, которые заболели после иммунизации, переносят болезнь легче и без тяжёлых осложнений. Соответственно, не нуждаются в госпитализации в стационары.
Наталья Логина уточнила, что для многих вакцинированных уже пришло время идти на повторную прививку. В Бурятии сейчас порядка 50 тысяч человек, которые вакцинировались шесть и более месяцев назад. Из них прошли повторную вакцинацию 45 тысяч жителей.
По темпам вакцинация Бурятия сейчас занимает 15 место среди российских регионов, уточнила замглавы минздрава. Раньше республика была в первой десятке, но «темпы сейчас достаточные», заверила Логина.
В Бурятии по-прежнему сохраняется высокий уровень нагрузки на систему здравоохранения.
- Крайне чувствительным является индикатор уровня обращаемости за медицинской помощью – число вызовов врачей на дом, число амбулаторных посещений, число вызовов бригад скорой. По всем этим показателям сохраняется высокий уровень нагрузки, - пояснила Наталья Логина.
Статистика заболевших ковидом среди вакцинированных в Бурятии равняется российской. Заболели коронавирусом порядка 3% из числа тех, кто прошёл вакцинацию. Однако среди них больше половины – это люди, у которых заболевание пришлось на формирование иммунитета или те, которым по срокам уже требовалась повторная вакцинация. Остальные заболевшие – это люди старше 65 лет и имеющие тяжёлые сопутствующие заболевания.
- Ещё раз напоминаю, что вакцинация – это не защита от заболевания. Это защита от тяжёлого его течения, - подчеркнула Наталья Логина.
В Бурятии снизилось число тяжёлых случаев коронавируса
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В субботу и воскресенье пункты вакцинации работают, но людей там меньше обычного
Положительное влияние оказала вакцинация
Опрос ВЦИОМ показал, что россияне ассоциирует СССР со стабильностью и верой в светлое будущее
Саян Танганов представил картину «Здравствуй, Батюшка Байкал»
Трости оклеили световозвращающей плёнкой
Объём средств, украденных киберпреступниками у клиентов банков, вырос на 18,5%
Отважный водитель награждён медалью «Доблесть и отвага»
В тункинских сёлах Монды и Жемчуг прошли выборы
Конкурентами Улан-Удэ станут Иркутск и Красноярск
Якутские всадники, которые едут в Москву, гостили в Бурятии в выходные
Всё больше некоммерческих организаций регистрируются в форме автономных НКО
Теперь этим «мехо-жировым шарикам» не страшны морозы
На вооружении части стоят современные, высокомобильные зенитные ракетные комплексы «Бук-М2»
Творческие представители бурятского народа, проживающие в Прибайкалье, продемонстрировали свои способности, умения и таланты
В отделениях реанимации лежат более 120 пациентов с COVID-19