В Бурятии снизилось число тяжёлых случаев коронавируса

Положительное влияние оказала вакцинация



Вакцинация, если и не защищает на 100% от заражения, значительно снизила тяжесть ковида и число госпитализированных пациентов в Бурятии. Об этом сообщила сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения республики Наталья Логина.



- Это работает. На сегодняшний день примерное количество коек (ковидных – ред.) почти в три раза меньше развёрнуто, чем в ноябре 2020 года. Или, тем более, по сравнению с ситуацией в июле, - сообщила замминистра.



Большая часть людей, которые заболели после иммунизации, переносят болезнь легче и без тяжёлых осложнений. Соответственно, не нуждаются в госпитализации в стационары.



Наталья Логина уточнила, что для многих вакцинированных уже пришло время идти на повторную прививку. В Бурятии сейчас порядка 50 тысяч человек, которые вакцинировались шесть и более месяцев назад. Из них прошли повторную вакцинацию 45 тысяч жителей.



По темпам вакцинация Бурятия сейчас занимает 15 место среди российских регионов, уточнила замглавы минздрава. Раньше республика была в первой десятке, но «темпы сейчас достаточные», заверила Логина.



В Бурятии по-прежнему сохраняется высокий уровень нагрузки на систему здравоохранения.



- Крайне чувствительным является индикатор уровня обращаемости за медицинской помощью – число вызовов врачей на дом, число амбулаторных посещений, число вызовов бригад скорой. По всем этим показателям сохраняется высокий уровень нагрузки, - пояснила Наталья Логина.



Статистика заболевших ковидом среди вакцинированных в Бурятии равняется российской. Заболели коронавирусом порядка 3% из числа тех, кто прошёл вакцинацию. Однако среди них больше половины – это люди, у которых заболевание пришлось на формирование иммунитета или те, которым по срокам уже требовалась повторная вакцинация. Остальные заболевшие – это люди старше 65 лет и имеющие тяжёлые сопутствующие заболевания.



- Ещё раз напоминаю, что вакцинация – это не защита от заболевания. Это защита от тяжёлого его течения, - подчеркнула Наталья Логина.







