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В Улан-Удэ состоится вечер памяти легенды бурятского балета Ольги Коротковой

В Улан-Удэ состоится вечер памяти легенды бурятского балета Ольги Коротковой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ольга Короткова прослужила в театре около 30 лет

14 декабря в Бурятском оперном театре состоится вечер памяти легенды бурятского балета Ольги Коротковой. Вечер устроят в честь 80-летия со дня рождения балерины, внесшей большой вклад в развитие балетного искусства Бурятии.

В программу вечера войдут избранные произведения из репертуара Ольги Шариповны Коротковой — солистки Бурятского государственного академического театра оперы и балета, народной артистки РСФСР, лауреата Государственной премии Бурятской АССР.

Ольга Короткова стала солисткой Бурятского театра оперы и балета в 1962 году и прослужила там около 30 лет.

Зрители увидят фрагменты из балетов «Лебедь» К. Сен-Санса, «Пахита», «Баядерка» и «Дон Кихот» Л. Минкуса, «Корсар» А. Адана, «Легенда о любви» А. Меликова, «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, «Вешние воды» С. В. Рахманинова, «Тщетная предосторожность» П. Гертеля.

Главные партии исполнят народные артисты Бурятии Булыт Раднаев, Баир Жамбалов, Вероника Миронова, Лия Балданова, Елена Хишиктуева, Булыт Раднаев, заслуженный артист Бурятии Виктор Дампилов, солисты балета Баир Цыдыпылов, артисты балета Харука Ямада, Оюна Кынзыбеева, Кономи Цукада, Мана Сасаки, Тимур Дымчиков, Юлия Банзаракцаева, Александра Богданова, а также ученики младших классов и студенты Бурятского Государственного хореографического колледжа.

Дирижировать оркестром будет заслуженный деятель искусств Бурятии Валерий Волчанецкий.

Ольга Короткова ушла из жизни в 2004 году, ей было 63 года.


Возрастное ограничение 6+
балет

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