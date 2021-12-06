В Улан-Удэ спустя 10 лет откроют вытрезвитель

Вытрезвитель будет работать круглогодично
В Улан-Удэ 9 декабря планируется открытие первого вытрезвителя. Он появится на улице Ключевская, 31. В вытрезвителе уже провели ремонт, всё необходимое оборудование закуплено, сообщила замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина.
В помещении будет 15 койко-мест. За «постояльцами» будут следить специалисты республиканского наркологического диспансера.
Оплачивать пребывание в вытрезвителе не нужно.
- Доставляться туда будут люди в состоянии алкогольного или иного опьянения и потерявшие способность самостоятельно ориентироваться и передвигаться, - пояснила Наталья Логина.
Привозить пьяниц будут сотрудники полиции или работники скорой медицинской помощи.
- Основная цель вытрезвителя – это создание условий для естественного вытрезвления человека в состоянии опьянения. Тёплое помещение и водно-питьевой режим – это те условия, которые необходимы для организации вытрезвления, - отметила замминистра здравоохранения.
Медицинского вмешательства не планируется. Привезённым просто будут давать воду в определенное время и следить за их состоянием.
Вытрезвитель будет работать круглогодично. Такое учреждение позволит разгрузить работу приёмных покоев больниц, ведь сейчас пьянчуг с улиц свозят именно сюда.
- Мы надеемся, что эта мера значительно улучшит условия пребывания пациентов без опьянения в наших медицинских организациях, - добавила Наталья Логина.
Как сообщал «Байкал-Daily», закон, разрешающий открыть в Бурятии вытрезвители, Народный Хурал принял весной 2021 года. Первый объект появится в Улан-Удэ, но в будущем рассмотрят возможность открыть вытрезвители и в районах Бурятии.
В Улан-Удэ вытрезвитель закрылся в июле 2011 года. Прежде вытрезвители были в системе МВД, но после реформы о создании полиции сотрудники утратили полномочия доставлять выпивших граждан в дежурную часть. Практически сразу после закрытия забили тревогу наркологи, просившие воссоздать подобное специализированное учреждение. В 2012-м году предлагалось взять на вооружение опыт других регионов, которые нашли деньги на финансирование вытрезвителей в своих бюджетах. Однако затем тема постепенно заглохла.
Лишь в конце 2020 года глава Бурятии Алексей Цыденов обещал возродить в республике вытрезвители. «Согласен, что пьяных возить в больницы – это неправильно. Подставляем врачей и нормальных людей, которые пришли лечиться. Пьяные буянят», - пояснил глава.
В Улан-Удэ спустя 10 лет откроют вытрезвитель
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