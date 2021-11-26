Каркас главной ёлки Улан-Удэ перевозили ночью

- Часть деталей от каркаса новогодней ёлки, а также бетонные блоки для её крепления были привезены вчера в течение дня. Крупногабаритные же детали перевозились в ночное время для обеспечения безопасности дорожного движения и во избежание пробок на дорогах. Перевозка осуществлялась с соблюдением всех норм и правил, для избежания обрывов проводов колонну сопровождала бригада МБУ «Горсвет», - рассказала и.о. директора МБУ «Городское лесничество» Виктория Утёсова.







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На площади Советов Улан-Удэ началась подготовка к установке новогодней ёлки, сообщили в мэрии. Сегодня ночью сотрудники городского лесничества в сопровождении ГИБДД и бригады «Горсвет» перевезли основной каркас ёлки на площадь.Каркас новогодней ёлки был куплен в прошлом году. Это многолетняя металлическая конструкция высотой 25,5 метров.Как сообщал «Байкал-Daily», ледовый городок на площади Советов обойдётся бюджету в 6,4 млн рублей. Согласно контракту, подрядчик должен возвести его в срок до 20 декабря.В этом году городок посвящён популярным героям мультфильма режиссёра Эрдэни Жалцанова Бадме и Чагдару. Центральную площадь украсят ледяные скульптуры, лабиринт, сказочные фотозоны «Бадма и Чагдар на подледной рыбалке», «Бадма и Чагдар на лодке» «Дед Мороз и Снегурочка» и т. д.За новогодней ёлкой разместится детская зона с маленьким лабиринтом, горками, двумя ледяными котлами разного размера.