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Ёлку в центре Улан-Удэ начали украшать соснами

Ёлку в центре Улан-Удэ начали украшать соснами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, ulanude.official
Ёлку украсят 700 сосен

На площади Советов в Улан-Удэ к каркасу главной ёлки города начали крепить сосны.

Ёлку украсят 700 сосен с противопожарных просек из аршанского лесничества. Этим займутся сотрудники МБУ «Городское лесничество», работы планируется завершить до конца следующей недели, сообщили в городской администрации.





Как сообщал «Байкал-Daily», к установке ёлки приступили на прошлой неделе. Каркас новогодней ёлки был куплен в прошлом году. Это многолетняя металлическая конструкция высотой 25,5 метров.



Ледовый городок на площади Советов обойдётся бюджету в 6,4 млн рублей. Согласно контракту, подрядчик должен возвести его в срок до 20 декабря.



ёлка

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