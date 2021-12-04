Ёлку в центре Улан-Удэ начали украшать соснами

На площади Советов в Улан-Удэ к каркасу главной ёлки города начали крепить сосны.
Ёлку украсят 700 сосен с противопожарных просек из аршанского лесничества. Этим займутся сотрудники МБУ «Городское лесничество», работы планируется завершить до конца следующей недели, сообщили в городской администрации.
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