Владимир Путин исполнит желание мальчика из Бурятии

Ребёнок мечтает попробовать себя в роли пожарного



Президент России Владимир Путин исполнил желание пятилетнего мальчика из Бурятии. Событие произошло накануне во время акции «Ёлка желаний» в ходе церемонии награждения победителей международной премии «Мы вместе», сообщают Известия.



Мероприятие проходило в «Манеже». Владимир Путин участвовал удалённое. Благодаря юному помощнику Егору он «снял» с ёлки три шарика с желаниям. Первым было желание 14-летнего Марка из московской области, мечтающем о гитаре. Вторым был шарик Асора из Бурятии, который желает попробовать себя в роли пожарного. Когда желание мальчика прочитали, руководитель страны сказал «Супер». Последним было желание 13-летней Татьяны из Ставропольского края желает посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре. «Считай, что ты уже в дороге», — прокомментировал президент, услышав о мечте девочки.



Всероссийская акция «Ёлка желаний» проходит в этом году с 15 ноября по 11 декабря. Она помогает исполнить желания детей с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, детей-сирот или из малоимущих семей.





