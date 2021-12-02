Заболеваемость «топчется» практически на одном месте
По данным управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 231 человека.
Заболеваемость по-прежнему держится примерно на одном уровне. Так, если вчера заболел 231 человек, позавчера выявили 232 заражённых, до этого 227, 230, 236, 231, 229, 231 и т.д.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 70 233 случаев заражений COVID-19. Из них 46% (32576) приходится на жителей Улан-Удэ.
Победили коронавирус за всё время 63 433 человека. Накануне вылечились 257 пациентов.
Умерли за последние сутки девять больных ковидом. Точный возраст сейчас не раскрывают, известно лишь, что семь из них были старше 65 лет.
Всего же с начала пандемии коронавирус унёс жизни 2205 жителей Бурятии.
Число госпитализированных, хоть и несколько снизилось сутки, по-прежнему выше 1200. Сегодня в стационарах лечатся 1217 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 946. Отметим, летом в разгар третьей волны в больницах было занято более трёх тысяч мест.
В отделениях реанимации находится 121 пациент (+1 за сутки). Из них 69 человек старше 65 лет. На ИВЛ – 63 больных.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1551 койка: занято – 1217, свободно 334 койки. Занятость коечного фонда составляет 78 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 3378 человек. За сутки таких больных стало меньшее более чем на 100 человек.
Число контактных лиц на сегодня – 13 175 человек.
На сегодня завершили первичную вакцинацию 394 870 человек. Повторную вакцинацию начали 54 921 жителей Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях глава Бурятии Алексей Цыденов дал большое интервью о ситуации с коронавирусом, вакцинацией и QR-кодами.
В Бурятии от коронавируса скончались ещё девять человек
Общество, Фото:
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