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Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»

Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»
Общество, 
Каждый рубль, собранный в рамках акции, будет удвоен Сбером

В преддверии Нового года Сбер и благотворительный фонд «Вклад в будущее» уже традиционно запускают благотворительную акцию «Добрый новогодний подарок». Средства, собранные в рамках акции, будут направлены на проекты некоммерческих организаций (НКО), которые помогут детям с особенностями развития и опытом сиротства добиться устойчивых результатов в освоении социальных, коммуникативных и других навыков, необходимых для жизни.

За шесть лет сотрудники, клиенты и партнёры Сбера уже подарили детям из 53 регионов РФ более 166000 развивающих и реабилитационных занятий. 169 НКО помогли 14000 детей с особенностями развития и опытом сиротства сделать шаг к самостоятельной жизни. В России проживает около миллиона детей с опытом сиротства и особенностями развития. И каждому из них помощь важна на протяжении многих лет.

Сбер призывает разделить ответственность за судьбы детей с их родителями и наставниками, внести вклад в жизнь ребят вместе с государством и обществом. Внести вклад в «Добрый новогодний подарок» можно до 15 января 2022 года. Каждый рубль, собранный в рамках акции, будет удвоен Сбером.

- Год назад, несмотря на сложные условия, вызванные эпидемиологической ситуацией, мы с вами смогли объединить поистине огромное число людей. Мы обеспечили поддержку некоммерческим организациям, которые работают с детьми с особенностями и опытом сиротства на 38,8 млн рублей. Гранты получило 93 НКО в 41 регионе РФ. НКО организовали и провели более 64000 регулярных занятий для детей, - сообщил Пётр Положевец, исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Информацию о благотворительной акции можно найти на платформе СберВместе.

Возрастное ограничение 18+

Справка

ПАО Сбербанк — банк в России, основным акционером которого является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт группы Сбербанк), www.sberbank.ru. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
Сбер Сбербанк благотворительная акция

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