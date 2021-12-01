Стартовала благотворительная акция Сбера «Добрый новогодний подарок»

Каждый рубль, собранный в рамках акции, будет удвоен Сбером



В преддверии Нового года Сбер и благотворительный фонд «Вклад в будущее» уже традиционно запускают благотворительную акцию «Добрый новогодний подарок». Средства, собранные в рамках акции, будут направлены на проекты некоммерческих организаций (НКО), которые помогут детям с особенностями развития и опытом сиротства добиться устойчивых результатов в освоении социальных, коммуникативных и других навыков, необходимых для жизни.



За шесть лет сотрудники, клиенты и партнёры Сбера уже подарили детям из 53 регионов РФ более 166000 развивающих и реабилитационных занятий. 169 НКО помогли 14000 детей с особенностями развития и опытом сиротства сделать шаг к самостоятельной жизни. В России проживает около миллиона детей с опытом сиротства и особенностями развития. И каждому из них помощь важна на протяжении многих лет.



Сбер призывает разделить ответственность за судьбы детей с их родителями и наставниками, внести вклад в жизнь ребят вместе с государством и обществом. Внести вклад в «Добрый новогодний подарок» можно до 15 января 2022 года. Каждый рубль, собранный в рамках акции, будет удвоен Сбером.



- Год назад, несмотря на сложные условия, вызванные эпидемиологической ситуацией, мы с вами смогли объединить поистине огромное число людей. Мы обеспечили поддержку некоммерческим организациям, которые работают с детьми с особенностями и опытом сиротства на 38,8 млн рублей. Гранты получило 93 НКО в 41 регионе РФ. НКО организовали и провели более 64000 регулярных занятий для детей, - сообщил Пётр Положевец, исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».



Информацию о благотворительной акции можно найти на платформе СберВместе.



Возрастное ограничение 18+



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