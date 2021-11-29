Турнир завершился в Челябинске
Спортсмены из Бурятии стали победителями всероссийских студенческих соревнований по гиревому спорту в Челябинске, об этом сообщили в минспорта республики. Всего же за медали боролись около 100 спортсменов из 16 регионов страны.
Золотую медаль всероссийских соревнований завоевал мастер спорта международного класса Сергей Каргин. Спортсмен из Бурятии выиграл в дисциплине «длинный цикл».
Мастер спорта, бурятский гиревик Дмитрий Коломин стал лучшим в дисциплине «двоеборье». Он выполнил 97 подъёмов в толчке и 140 – рывке.
В 2019 году в посёлке Онохой Заиграевского района был открыт первый в России специализированный центр гиревого спорта. Гиревики Бурятии стабильно показывают высокие результаты на всероссийских и международных соревнованиях.
Студенты-гиревики из Бурятии стали лучшими в России
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