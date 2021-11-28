«Обещал маме малыша»: Известный хирург прооперировал 4-летнего ребёнка в Улан-Удэ

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Станет ли чище дышать? В Улан-Удэ пытаются решить проблему «грязного воздуха» Общество, С наступлением холодного времени года над столицей Бурятии, по традиции, нависает «чёрное небо». Выходя на улицу, мы вынуждены вдыхать дым от городских теплоцентралей, котельных и печей частных подворий. Возможно ли изменить ситуацию к лучшему и каковы варианты решения, по мнению представителей власти и компетентных экспертов, пытался разобраться «Байкал-Daily»