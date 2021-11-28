У ребёнка был большой камень в почке
Известный хирург с мировым именем, главврач Иркутской областной детской клинической больницы, заслуженный врач России Юрий Козлов прооперировал ребёнка в Улан-Удэ.
- Снова в Улан-Удэ — обещал маме 4-летнего малыша сделать операцию. У него большой камень в почке, который не удалось растворить, не получилось извлечь его и из мочеточника. Сегодня мы с бурятскими коллегами из Республиканской детской областной больницы провели малоинвазивную операцию щадящим способом, через проколы в брюшной стенке. Покажу, какие удивительные вещи можно иногда наблюдать в операционной. Мы применили небольшую хитрость - камень положили в синтетический мешок, изготовленный из пальца хирургической латексной перчатки, который предварительно свернули в виде трубки и с помощью инструментов поместили в брюшную полость. А затем уже бережно извлекли его вместе с содержимым. Быстро, элегантно, нетравматично, - рассказал Юрий Козлов на своей странице в Instagram.
«Всех мам с праздником! Ваша любовь творит чудеса, ваша вера окрыляет!», - заключил врач.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 ноября знаменитый хирург прооперировал ребёнка с тяжёлой врождённой патологией - диафрагмальной грыжей. Операция проведена торакоскопически (через несколько маленьких отверстий для эндоскопа, без классических хирургических разрезов) быстро, без технических осложнений. Длилась она около 2 часов.
Органы были «вправлены» на своё положенное место, патологическое отверстие ликвидировано путём пластики дефекта имплантом из современного высокотехнологичного материала.
«Обещал маме малыша»: Известный хирург прооперировал 4-летнего ребёнка в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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