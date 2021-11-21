Для проведения редкой высокотехнологичной операции пригласили специалиста с мировым именем, профессора Юрия Козлова
Накануне, 20 ноября, во Всемирный день ребёнка, в Улан-Удэ успешно проведена операция мальчику с врождённой диафрагмальной грыжей.
- Благодаря мастерству профессора Юрия Козлова и его ассистентов Симона Полояна и Чимита Очирова операция проведена торакоскопически (через несколько маленьких отверстий для эндоскопа, без классических хирургических разрезов) быстро, без технических осложнений. Длилась около 2 часов. Поздравляем!!! – отмечается в аккаунте Детской республиканской клинической больницы.
Органы «вправлены» на своё положенное место, патологическое отверстие ликвидировано путём пластики дефекта имплантом из современного высокотехнологичного материала.
- Теперь неонатологи-реаниматологи во главе с заведующей отделением Екатериной Кушкоевой постараются раздышать практически нефункционировавшее лёгкое. Помогут маленькому сердечку справляться в этот сложный период адаптации, - добавили здесь.
Как сообщал «Байкал-Daily», 18 ноября в городском перинатальном центре Улан-Удэ родился ребёнок с редкой тяжёлой врождённой патологией – диафрагмальной грыжей. Болезнь коварна тем, что сдавливаются лёгкие и появляется дыхательная недостаточность, сердечно-сосудистая недостаточность и угроза жизни ребёнка. Лечение такой патологии возможно только хирургическим путём.
Врождённую патологию выявили акушеры-гинекологи на УЗИ-контроле в 30 недель беременности. К рождению малыша заранее готовилась команда специалистов разных профилей.
Для проведения редкой высокотехнологичной операции пригласили специалиста с мировым именем, главного врача Иркутской областной детской клинической больницы Юрия Козлова.
В Улан-Удэ прооперировали ребёнка с тяжёлой врождённой патологией
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