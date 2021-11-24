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Улан-Удэ украсит зелёный слоник

Улан-Удэ украсит зелёный слоник
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии показали дизайн-проект сквера «Зодчий»

В обновлённом сквере «Зодчий» на проспекте Строителей Улан-Удэ появится семейство зелёных слонов.

Ранее во время общественных обсуждений жители 40-х кварталов пожелали, чтобы сквер «Зодчий» стал зоной для тихого, семейного отдыха. Решено было посадить здесь новые зелёные насаждения, установить скамейки с навесом. Вдоль сквера проведут велосипедную дорожку и установят камеры видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе администрации города.

- Одной из достопримечательностей общественного пространства станет новый современный сухой фонтан. Также будет установлен декоративный географический знак, который будет показывать, сколько километров до площади Советов, - рассказал архитектор по Октябрьскому району комитета по архитектуре и градостроительству Александр Батуев.


Ещё в сквере появится фотозона с зелёными скульптурами в виде слона и слонёнка. Площадки под цветочные клумбы будут использованы под места с элементами ландшафтного дизайна.

- Будет происходить постепенная замена зеленых насаждений. В основном будут использованы такие виды деревьев, как яблоня, рябина, сирень. Возможно, некоторые хвойные породы. И, конечно, газон, - сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Михаил Мясищев.

Реконструкция сквера «Зодчий» начнётся в следующем году. Дизайн-проект благоустройства утверждён.








благоустройство сквер

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