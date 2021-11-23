В Улан-Удэ стартовал конкурс учителей бурятского языка

Результаты «Эрхим багша» объявят 26 ноября



Вчера, 22 ноября, в Улан-Удэ стартовал онлайн городской конкурс учителей бурятского языка и литературы «Эрхим багша-2021». Мероприятие продлится до 26 ноября этого года.



Восемь учителей из городских школ № 2, №17, №25, №35, №43, №58, №63, №64 борются за звание «Лучшего учителя бурятского языка 2021 года».



Конкурсные испытания включают несколько этапов:

1 этап – 22 ноября «Проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) с использованием интерактивного оборудования»;

2 этап – 23 ноября «Подготовка и проведение обучающего интерактива для родителей по заданной теме»;

3 этап - 24 ноября «Конкурсное испытание. Подготовка и размещение материала для персонального сайта учителя»;

4 этап - 25 ноября «Разговор с председателем».



А 26 ноября состоится подведение итогов конкурса, награждение победителей и призёров. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

