На чемпионате Бурятии по самбо семь медалей взяли спецназовцы

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Победители представят Бурятию на чемпионате ДФО



Бойцы отряда специального назначения «Гром» управления наркоконтроля МВД с успехом выступили на чемпионате Бурятии по спортивному и боевому самбо. Бойцы спецназа завоевали семь медалей: три золотых, три серебряных и одну бронзовая.



Соревнования прошли в Улан-Удэ в рамках всероссийского дня самбо и собрали более 150 участников со всей республики. Это профессиональные спортсмены, военнослужащие, сотрудники спецподразделений.



- Победу в спортивном самбо в весовой категории до 71 кг одержал Алексей Кобылкин. Баир Укоев стал сильнейшим в весе свыше 98 кг – как в спортивном, так и в боевом самбо. Примечательно, что в финальной схватке Баир Укоев встретился с коллегой Игорем Камыниным, который, уступив, завоевал «серебро» чемпионата по спортивному самбо. Ещё один обладатель серебряной медали из числа бойцов отряда (и в спортивном, и в боевом самбо) – Алдар Дондоков, сражавшийся в весовой категории до 98 кг. Бронзу в весе до 79 кг (спортивное самбо) взял сотрудник управления наркоконтроля Сергей Сухеев, - сообщает МВД по Бурятии.



Победители турнира в составе сборной представят Бурятию на чемпионате Дальневосточного федерального округа.



Справка:



Алексей Кобылкин – чемпион турнира азиатской части России по самбо памяти заслуженных тренеров России Астахова и Агафонова в 2014 году, победитель и серебряный призер международного турнира по спортивному самбо памяти Гордеева в Бишкеке в 2013 и 2019 годах. Серебряный призёр чемпионата Дальневосточного федерального округа по самбо во Владивостоке в 2020 году.



Мастер спорта России.



Баир Укоев – кандидат в мастера спорта по спортивному и боевому самбо. Бронзовый призёр турнира азиатской части России по самбо в Бердске в 2008 году, чемпионата Дальневосточного федерального округа по самбо в Хабаровске в 2014 году. Серебряный призер всероссийского турнира по самбо «Дружба» в Благовещенске в 2013 году. Обладатель серебряной медали международного турнира по боевому самбо «Кубок Байкала» в Иркутске в 2018 году. Победитель всероссийских соревнований по боевому самбо памяти Героя России Александра Рыжикова в Якутске в 2015, 2017 и 2021 годах.



Также Баир Укоев - мастер спорта по вольной борьбе, борьбе хапсагай (якутское национальное единоборство), кандидат в мастера спорта по дзюдо. Имеет ряд наград всероссийского уровня по этим дисциплинам. Бронзовый призёр чемпионата Азии по борьбе хапсагай в городе Аксай (Китай) в 2013 году.





