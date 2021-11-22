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В Бурятии местность у дацана вновь превратили в свалку

В Бурятии местность у дацана вновь превратили в свалку
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Неизвестные убрали шлакоблоки и вновь стали вываливать мусор

В Селенгинском районе Бурятии вновь разрослась несанкционированная свалка в лесу – на месте, где мусор ранее уже ликвидировали.

Бурприроднадзор проверил сигнал, подтвердил факты нарушений и выдала предостережение администрации района, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

- Свалка нам хорошо знакома. Она расположена примерно в 200 метрах от 89-го км трассы «Улан-Удэ-Кяхта» на повороте, вблизи дацана. В 2018 году вместе с неравнодушными жителями представители ОНФ организовали и провели большой субботник в данной местности. Тогда на этом же месте была выявлена стихийная свалка, которую усилиями удалось ликвидировать и предотвратить её новое появление. Администрация Селенгинского района установила шлакоблоки, которые препятствовали проезду грузового транспорта и тем самым завоза и сброса мусора на данном участке, - прокомментировала эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» в Бурятии Юлия Сухарева.


Однако в 2021 году шлакоблоки были убраны неизвестными. Грузовой транспорт снова стал заезжать на местность и незаконно сбрасывать твёрдые бытовые отходы, отходы производства и строительного мусора. Судя по объёмам свалки, мусор здесь вываливают не только граждане, но и юридические лица.

Бурприроднадзором выдал администрации Селенгинского района выдано предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства с предложением принять меры по незаконной свалке.


мусор ОНФ свалка

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