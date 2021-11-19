В Улан-Удэ озвучили итоги массового «собачьего» рейда

Не все горожане регистрируют своих питомцев или соблюдают правила выгула
Итогом массового рейда по отлову бродячих собак, регистрации домашних животных в мкрн Дивизионный, который прошёл 18 ноября, стало 19 протоколов по фактам отсутствия регистрации или нарушения правил выгула домашних животных. Выдано 83 требования, отловлено 16 собак. всего мобильные группы проверили 544 домовладения, сообщает пресс-служба администрации Улан-Удэ.
В рейде приняло участие пять служб отлова и восемь мобильных бригад.
- На Дивизионной у многих собаки уже зарегистрированы, но все же есть те, кто ещё не успел это сделать или недавно завёл домашнее животное. Прививка от бешенства ставится ежегодно, её нужно ставить, чтобы, в первую очередь, обезопасить человека, так как в случае укуса последствия могут быть печальные, - сказал ветеринарный врач Алексей Орешкин.
Дополнительно работала передвижная станция и стационарный пункт на площадке возле Дома культуры. Было зарегистрировано 50 питомцев, вакцинировано 23 собаки и три кошки.
Массовые рейды продолжатся и в других районах города, ближайший планируется в мкрн Стеклозавод.
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Общество, Фото:
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