В Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по гиревому спорту

Турнир на призы Сергея Леонова собрал спортсменов из 17 регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж



18 ноября в Улан-Удэ прошёл первый соревновательный день всероссийского турнира по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова. В столицу Бурятии на соревнования съехались спортсмены из различных регионов Сибири и Дальнего Востока. В этом году турнир проводится уже в седьмой раз.



- Сегодня я рад видеть новые лица, новых ребят. Сегодня я рад видеть уже поседевших, так скажем, моих друзей, с которыми мы выступали не единожды на всероссийских, международных, областных соревнованиях, - поприветствовал гостей Сергей Леонов на церемонии открытия.



В этом году соревнования собрали более 370 участников из 17 регионов России. Однако на этом организаторы не планируют останавливаться. В дальнейшем планируется перевести турнир в статус международного.



- Сюда хотели бы приехать наши соседи монголы, китайцы, корейцы, японцы. Тогда вот будет полноценный турнир. Ну и, конечно же, регионы Средней Азии, - рассказал заслуженный работник культуры, физической культуры и спорта Баир Дашибальжиров.



Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова завершится 21 ноября.

