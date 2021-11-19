 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 ноября

18 ноября

Популярное

В Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по гиревому спорту

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир на призы Сергея Леонова собрал спортсменов из 17 регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

18 ноября в Улан-Удэ прошёл первый соревновательный день всероссийского турнира по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова. В столицу Бурятии на соревнования съехались спортсмены из различных регионов Сибири и Дальнего Востока. В этом году турнир проводится уже в седьмой раз.

- Сегодня я рад видеть новые лица, новых ребят. Сегодня я рад видеть уже поседевших, так скажем, моих друзей, с которыми мы выступали не единожды на всероссийских, международных, областных соревнованиях, - поприветствовал гостей Сергей Леонов на церемонии открытия.

В этом году соревнования собрали более 370 участников из 17 регионов России. Однако на этом организаторы не планируют останавливаться. В дальнейшем планируется перевести турнир в статус международного.

- Сюда хотели бы приехать наши соседи монголы, китайцы, корейцы, японцы. Тогда вот будет полноценный турнир. Ну и, конечно же, регионы Средней Азии, - рассказал заслуженный работник культуры, физической культуры и спорта Баир Дашибальжиров.

Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова завершится 21 ноября.
спорт гиревой спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по гиревому спорту
В Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по гиревому спорту
Общество, 19.11.2021
Турнир на призы Сергея Леонова собрал спортсменов из 17 регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Улан-Удэ противники QR-кодов направили обращение в прокуратуру
В Улан-Удэ противники QR-кодов направили обращение в прокуратуру
Общество, 19.11.2021
Под обращением подписались более 1,5 тысяч горожан
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 67 тысяч
Коронавирус в Бурятии перешагнул отметку в 67 тысяч
Общество, 19.11.2021
Ежесуточное число больных продолжает увеличиваться 
Читинец, показывая значимость, стрелял на улице
Читинец, показывая значимость, стрелял на улице
Общество, 19.11.2021
Мужчине грозит до семи лет лишения свободы 
Житель Бурятии получил «условку» за вымогательство
Житель Бурятии получил «условку» за вымогательство
Общество, 19.11.2021
Мужчина требовал деньги за несуществующую кражу мяса 
Пожарные Бурятии бегали по лестнице на скорость
Пожарные Бурятии бегали по лестнице на скорость
Общество, 19.11.2021
Они соревновались в скоростном подъёме
В Бурятии стартует конкурс «Палитра дружбы»
В Бурятии стартует конкурс «Палитра дружбы»
Общество, 19.11.2021
Юные художники создадут работы, посвящённые дружбе России и Монголии
В Иркутске студенты сразятся в снежки и лазертаг
В Иркутске студенты сразятся в снежки и лазертаг
Общество, 19.11.2021
Стартовала молодёжная спартакиада по необычным видам спорта
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль для детей с ОВЗ
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль для детей с ОВЗ
Общество, 18.11.2021
Столица Бурятии принимает форум инклюзивных практик
В Забайкалье проведут чемпионат по настольной игре
В Забайкалье проведут чемпионат по настольной игре
Общество, 18.11.2021
Помимо забайкальцев, приглашаются жители других регионов
В Иркутске будут наблюдать за лунным затмением
В Иркутске будут наблюдать за лунным затмением
Общество, 18.11.2021
Самое продолжительное за пять веков затмение состоится 19 ноября
В Бурятии открылась фотовыставка о Байкале
В Бурятии открылась фотовыставка о Байкале
Общество, 18.11.2021
Ольга Каменская несколько лет снимает озеро, чтобы передать свои впечатления о Байкале
В Чите таможня передала фрагменты бивня мамонта в музей
В Чите таможня передала фрагменты бивня мамонта в музей
Общество, 18.11.2021
Конфискованные предметы будут размещены в экспозициях о природе и археологии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^