Турнир на призы Сергея Леонова собрал спортсменов из 17 регионов. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
18 ноября в Улан-Удэ прошёл первый соревновательный день всероссийского турнира по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова. В столицу Бурятии на соревнования съехались спортсмены из различных регионов Сибири и Дальнего Востока. В этом году турнир проводится уже в седьмой раз.
- Сегодня я рад видеть новые лица, новых ребят. Сегодня я рад видеть уже поседевших, так скажем, моих друзей, с которыми мы выступали не единожды на всероссийских, международных, областных соревнованиях, - поприветствовал гостей Сергей Леонов на церемонии открытия.
В этом году соревнования собрали более 370 участников из 17 регионов России. Однако на этом организаторы не планируют останавливаться. В дальнейшем планируется перевести турнир в статус международного.
- Сюда хотели бы приехать наши соседи монголы, китайцы, корейцы, японцы. Тогда вот будет полноценный турнир. Ну и, конечно же, регионы Средней Азии, - рассказал заслуженный работник культуры, физической культуры и спорта Баир Дашибальжиров.
Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы заслуженного мастера спорта России Сергея Леонова завершится 21 ноября.
В Улан-Удэ стартовал всероссийский турнир по гиревому спорту
Общество, Фото:
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