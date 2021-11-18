В Улан-Удэ бьют тревогу из-за «горя люкового»

























Активисты Народного фронта обратились к властям Улан-Удэ по поводу канализационных люков, находящихся в ненормативном состоянии и представляющих опасность для горожан. Их обилие в разных районах города выявили в ходе рейда, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Всего было зафиксировано более 10 проблемных участков.Так, в посёлке Сосновый Бор на улице Маршала Жукова, д.2 и д.7 было выявлено более семи люков в неудовлетворительном состоянии. На нескольких полимерные крышки, не соответствующие ГОСТу, не подходящие по размеру и просто уложенные поверх канализационного колодца. Это создаёт возможность не только их свободного хищения, но и открытия. Все канализационные люки также не по стандарту оборудованы на подложке выше уровня дороги, что грозит людям травмами в тёмное время суток.Несколько проваленных в землю люков прямо на проезжей части обнаружено на улице Сахьяновой. Все они закрыты предупреждающими табличками «Идут ремонтные работы» и «Объезд», у провала дороги напротив здания Бурятского научного центра же находится табличка неизвестного значения. Все эти опознавательные знаки установлены после длительного периода, когда колодцы были просто прикрыты подручными средствами. Так один люк и вовсе был прикрыт тонким листом фанеры, что крайне опасно. Знаки установлены, но проблема так и не решается достаточное время, отмечают в ОНФ.Общественники пояснили, что в таком состоянии люки находятся на протяжении полугода и, очевидно, что провал асфальта вокруг произошёл из-за ветхости состояния колодцев, которые необходимо было вовремя ремонтировать. Причём саму дорогу по улице Сахьяновой отремонтировали в 2019 году. Общественники предположили, что причина кроется в нарушениях при строительстве дороги.У школы №17 на улице Ключевская, 50 «А» выявлен полуоткрытый люк, который расположен в неосвещенном месте возле дома №60 и может угрожать травмой, так как совсем незаметен на пути.Люк на улице Калашникова, д.8 прямо на тротуаре, ведущему к пешеходному переходу, почти провалился. Это оживлённый участок, где ежедневно дети идут в школу №47. По словам местных жителей, его крышку раздавила ещё летом строительная техника, которую использовали при ремонте теплотрассы у соседних домов. Трещина может провалиться в любой момент и тогда люк окажется открытым.На улице Жердева, 9 «А» канализационный люк, закрытый металлической крышкой, не имеет замков, что обеспечивает свободный доступ любого желающего к коммуникациям.- Главными нарушениями, которые были выявлены во время мониторинга стали открытые, оборудованные не по ГОСТу, проваленные и поврежденные в ходе различных ремонтных работ люки. Прослеживается общая тенденция отсутствия контроля со стороны властей и ресурсоснабжающих организаций за состоянием люков в городе. Муниципалитет и надзорные органы обязаны контролировать состояние люков, выявляя опасные, и принимать меры для привлечения к персональной ответственности должностных лиц за несоблюдение мер безопасности оборудования подземных коммуникаций, - отмечает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.Народный фронт направил запрос в администрацию Улан-Удэ с просьбой выявить ответственных за содержание ненормативных люков и принять меры по приведению их в надлежащее состояние. Кроме того, в очередной раз общественники рекомендовали властям города обратить внимание на необходимость синхронизации работ по ремонту подземных коммуникаций ресурсоснабжающими компаниями и работ по благоустройству города.