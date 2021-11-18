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В Бурятии бдительные автоинспекторы предотвратили крупный пожар

В Бурятии бдительные автоинспекторы предотвратили крупный пожар
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Автоинспекторы заметили задымление, патрулируя улицы

Ночью 14 ноября в городе Северобайкальск сотрудники ДПС Николай Голюк и Денис Уланов предотвратили крупный пожар.

- Находясь на маршруте патрулирования, они заметили возгорание деревянной постройки в жилом массиве. Полицейские незамедлительно сообщили о случившемся в дежурную часть отдела и пожарным. Затем автоинспекторы отправились на осмотр места происшествия и, убедившись, что в постройке нет людей, начали будить жителей близлежащих домов, - рассказали в МВД по Бурятии.

Полицейские предприняли меры по обесточиванию деревянной постройки. Один из жителей соседних домов подключил поливочный шланг и передал автоинспекторам.

Благодаря оперативной работе Николая и Дениса удалось предотвратить переход огня на соседние дома.

После прибытия пожарных общими усилиями очаг возгорания локализовали.

Местные жители поблагодарили полицейских. 

пожар полиция ГИБДД

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