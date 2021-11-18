В Бурятии бдительные автоинспекторы предотвратили крупный пожар





Ночью 14 ноября в городе Северобайкальск сотрудники ДПС Николай Голюк и Денис Уланов предотвратили крупный пожар.- Находясь на маршруте патрулирования, они заметили возгорание деревянной постройки в жилом массиве. Полицейские незамедлительно сообщили о случившемся в дежурную часть отдела и пожарным. Затем автоинспекторы отправились на осмотр места происшествия и, убедившись, что в постройке нет людей, начали будить жителей близлежащих домов, - рассказали в МВД по Бурятии.Полицейские предприняли меры по обесточиванию деревянной постройки. Один из жителей соседних домов подключил поливочный шланг и передал автоинспекторам.Благодаря оперативной работе Николая и Дениса удалось предотвратить переход огня на соседние дома.После прибытия пожарных общими усилиями очаг возгорания локализовали.Местные жители поблагодарили полицейских.