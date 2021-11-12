В улан-удэнской маршрутке вместо поручня повесили верёвку

В Instagram-аккаунте бурятского телеканала АТВ появилась любопытная фотография от подписчика. Сообщается, что снимок сделан в автобусе маршрута №3.
На фотографии запечатлено, что вместо привычных металлических поручней к потолку прикреплена верёвка. За неё и приходится держаться пассажирам.
«Давайте за такой «замечательный» сервис ещё и цены повысим в маршрутках!», - говорится в посте.
В комментариях подписчики негативно отзываются о городском транспортном сервисе в целом: «В сотые маршрутки ничем не лучше, как селёдки в банке», «Разве это сервис, это вёдра с болтами».
Как сообщал «Байкал-Daily», вскоре хотят увеличить стоимость проезда в автобусах на один рубль – с 24 до 25 рублей. Вопрос будет решаться на сессии горсовета.
Улан-удэнские маршрутчики нередко придумывают небезопасные ноу-хоу для своих пассажиров. В 2018 году в микроавтобусе на маршруте №15 в конце салона была установлена табуретка. Её поставили аккурат между двумя крайними сидениями. Тогда в УГИБДД по Бурятии пояснили, подобные «новшества» водителей автобусов являются нарушениями.
Но иногда сами пассажиры готовы нарушать транспортную безопасность. Так, к примеру, пожилой улан-удэнец вошёл в автобус со своим стулом. Пользователей Сети находчивый дедушка порядком повеселил.