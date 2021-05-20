Находчивый дедушка развеселил пассажиров и интернет-пользователей
В Улан-Удэ пожилой пассажир зашёл в маршрутку со своим деревянным стулом. Забавное фото выложили в паблике anonim__03.
- Суровый Улан-Удэ. Не уступаете место? У меня с собой. Дедушка зашёл с этим стулом в автобус и говорит: «А что, если со своим, то не надо же платить за место?» Шутит, смеётся, - подписали фото.
Многие пользователи отметили смекалку пожилого пассажира:
«Весёлый и находчивый дедушка», «Молодец дедуля. Надо взять на заметку, авось пригодится», «Надо дедушке складной шезлонг, удобнее с собой таскать», «Красавчик», «Тоже не давно в микрике видела дедушку со стулом».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ подобным удивляют не только пассажиры, но и водители. В 2018 году в маршрутке №15 поставили в задней части салона табуретку, увеличив число мест. В Госавтоинспекции придумку маршрутчика не оценили, пояснив, что это нарушение.
В Улан-Удэ дедушка зашёл в маршрутку со своим стулом
Общество, Фото:
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