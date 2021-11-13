В республике переменная облачность
По данным Бурятского гидрометцентра, 13 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, местами до 13-16 м/с. Температура днём 0,+5, местами -2,-7.
В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +0,+2.
В Бурятии возможен снег
Общество, Фото:
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