В Бурятии возможен снег

В республике переменная облачность



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, местами до 13-16 м/с. Температура днём 0,+5, местами -2,-7.



В Улан-Удэ возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём +0,+2.



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