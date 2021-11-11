В Бурятии прошёл хореографический конкурс педагогов

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Соревновались коллективы интернатных учреждений республики



9 ноября в Бурятии прошёл VI республиканский хореографический фестиваль-конкурс педагогических коллективов интернатных учреждений. Мероприятие провели в формате онлайн в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат V вида.



- Именно кинематография стала основной темой нашего конкурса. Своим настроением, видением, прочтением фильма и экспрессией, выраженной в танце, поделились 13 педагогических коллективов Бурятии, - рассказали в министерстве образования и науки РБ.



Педагоги подготовили номера по теме конкурса «Фильм! Фильм! Фильм!»:

1. «В бой идут одни старики» (12+) - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида;

2. «12 стульев»(12+) - Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;

3. «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) - Верхнесаянтуйская санаторная школа-интернат;

4. «Красотка» (16+) - Галтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;

5. «Чикаго» (16+) - Новобрянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;

6. «Табор уходит в небо» (12+) - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида;

7. «Девчата» (0+) - Закаменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;

8. «Джентльмены удачи» (6+) - Эгитуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;

9. «Кавказская пленница» (6+) - Селенгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;

10. «Карнавал» (12+) - республиканский центр образования;

11. «Свадьба в Малиновке» (12+) - республиканская Мариинская школа-интернат»;

12. «Любовь и голуби» (12+) - Цакирская средняя школа-интернат художественно-эстетического направления;

13. «Криминальное чтиво» (18+) - Сорокская сойотская школа-интернат среднего общего образования.



Оценка хореографических номеров осуществлялась членами жюри по следующим критериям: артистичность и эмоциональность исполнения; синхронность; эстетичность; креативность; художественный образ: костюм, причёска, макияж; массовость; сложность репертуара; исполнительское мастерство; соответствие заявленной тематике; участие руководителя учреждения и заместителей.



В результате гран-при хореографического фестиваля-конкурса получила Верхнесаянтуйская санаторная школа-интернат. Первое место заняла республиканская Мариинская школа-интернат. Вторыми стали педагоги специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I-II вида. Третье место досталось Эгитуйской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату.



Также в номинациях отмечены:

- «За высокий уровень исполнительского мастерства» - Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;

- «За лучшее танцевальное прочтение музыки» - Селенгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;

- «За творческую стилизацию танца» - Цакирская средняя школа-интернат художественно-эстетического направления;

- «За лучшую хореографическую постановку» - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида;

- «За оригинальность танцевальной постановки» - Галтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;



Специальный приз директора получила Селенгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

