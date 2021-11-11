В Бурятии прошёл хореографический конкурс педагогов

Соревновались коллективы интернатных учреждений республики
9 ноября в Бурятии прошёл VI республиканский хореографический фестиваль-конкурс педагогических коллективов интернатных учреждений. Мероприятие провели в формате онлайн в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернат V вида.
- Именно кинематография стала основной темой нашего конкурса. Своим настроением, видением, прочтением фильма и экспрессией, выраженной в танце, поделились 13 педагогических коллективов Бурятии, - рассказали в министерстве образования и науки РБ.
Педагоги подготовили номера по теме конкурса «Фильм! Фильм! Фильм!»:
1. «В бой идут одни старики» (12+) - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида;
2. «12 стульев»(12+) - Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
3. «Иван Васильевич меняет профессию» (6+) - Верхнесаянтуйская санаторная школа-интернат;
4. «Красотка» (16+) - Галтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
5. «Чикаго» (16+) - Новобрянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
6. «Табор уходит в небо» (12+) - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида;
7. «Девчата» (0+) - Закаменская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
8. «Джентльмены удачи» (6+) - Эгитуйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
9. «Кавказская пленница» (6+) - Селенгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
10. «Карнавал» (12+) - республиканский центр образования;
11. «Свадьба в Малиновке» (12+) - республиканская Мариинская школа-интернат»;
12. «Любовь и голуби» (12+) - Цакирская средняя школа-интернат художественно-эстетического направления;
13. «Криминальное чтиво» (18+) - Сорокская сойотская школа-интернат среднего общего образования.
Оценка хореографических номеров осуществлялась членами жюри по следующим критериям: артистичность и эмоциональность исполнения; синхронность; эстетичность; креативность; художественный образ: костюм, причёска, макияж; массовость; сложность репертуара; исполнительское мастерство; соответствие заявленной тематике; участие руководителя учреждения и заместителей.
В результате гран-при хореографического фестиваля-конкурса получила Верхнесаянтуйская санаторная школа-интернат. Первое место заняла республиканская Мариинская школа-интернат. Вторыми стали педагоги специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната I-II вида. Третье место досталось Эгитуйской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату.
Также в номинациях отмечены:
- «За высокий уровень исполнительского мастерства» - Турунтаевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
- «За лучшее танцевальное прочтение музыки» - Селенгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
- «За творческую стилизацию танца» - Цакирская средняя школа-интернат художественно-эстетического направления;
- «За лучшую хореографическую постановку» - специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат V вида;
- «За оригинальность танцевальной постановки» - Галтайская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат;
Специальный приз директора получила Селенгинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии прошёл хореографический конкурс педагогов
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