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В Бурятии учителям со снизившейся зарплатой сделают перерасчёт

В Бурятии учителям со снизившейся зарплатой сделают перерасчёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заработок многих педагогов снизился после уменьшения числа учеников в школе

Власти Бурятии отреагировали на видеообращение учителей Таловской общеобразовательной школы к президенту Владимиру Путину. Как сообщал «Байкал-Daily», в обращении учителя пожаловались на уменьшение зарплат. С подобной проблемой столкнулись школы по всей республике из-за введения новой системы расчёта и оплаты труда.

Накануне в Бурятии было объявлено, что учителям, чья зарплата снизилась в связи с уменьшением количества учеников, сделают перерасчёт.

- Учителям средних общеобразовательных школ, у которых произошло снижение заработной платы из-за уменьшения количества учащихся, но не в связи с уменьшением учительской нагрузки, произведут перерасчёт заработной платы с 1 сентября текущего года. На эти цели подана бюджетная заявка на сумму около 104 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Такое решение было принято на совещании при главе Бурятии Алексее Цыденове.

- У учителя не должна снижаться зарплата, если он отрабатывает норму в часах, вне зависимости от количества учеников в классе, - подчеркнул глава.

29 октября закончилась тарификация педагогических работников на 2022-2023 учебный год. Произошло изменение нормативов фондов оплаты труда, так как в одних общеобразовательных учреждениях произошёл отток учащихся, а в других - наоборот их количество увеличилось. В учреждениях, где произошёл отток контингента, должен был снизиться фонд оплаты труда. По итогам совещания с главой Бурятии принято решение о том, что при снижении численности контингента фонд оплаты труда не снижается. Перерасчёт оплаты труда педагогам, у кого зарплата всё-таки снизилась будет произведен до конца 2021 года.


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